UPAV, razones y su primer rector

• Tomás Ralero













Con la creación de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa satisface una necesidad apremiante de la juventud estudiosa del estado, que año con año es rechazada por falta de cupo para continuar en el nivel superior. Al mismo tiempo, manda mensajes políticos para que los destinatarios vayan poniendo sus barbas a remojar.

La UPAV será una institución que de arranque partirá con muchísimas necesidades de infraestructura, edificios, aulas, laboratorios, docentes e incluso alumnos. Sin embargo llega a cubrir los espacios que han ido dejando vacíos otras instituciones, que al crecer de manera desmesurada se han convertido en consumidoras insatisfechas de presupuesto, y que se han visto superadas por la exigencia de espacios y que ya no tienen capacidad de respuesta a dicha necesidad.

El primer rector de la UPAV será el licenciado y maestro Héctor Guillermo Zúñiga Martínez, y si la creación de la UPAV es un mensaje serio, la designación del ex presidente municipal de Xalapa significa otro más significativo y contundente.

Con la creación de la UPAV desaparece el IVES, del que era titular el ex secretario de Educación del Estado, y seguramente la UPAV absorberá las claves de las carreras que ya tiene autorizadas por la SEP, y aumentará su oferta educativa hacia áreas de reciente demanda, de acuerdo a los requerimientos de profesionales especializados en temas en los que las carreras tradicionales han sido traspasadas.

La UPAV será la oferta educativa del nivel superior que pretende atender a todos aquellos que año con año eran rechazados y que si no optaban por los tecnológicos terminaban en la multiplicidad de universidades particulares a las que el ex secretario de Educación del estado tanto descalificaba con el mote de “patitos”, seguramente seguirá atacando ahora a la UPAV y a su titular, con el que sostuvo una prolongada batalla mediática y legal sobre los títulos que otorgaba el IVES. Hoy parece que la batalla, para bien de los estudiantes rechazados, la gana Zúñiga Martínez.

Pero eso no es novedad, el maestro Zúñiga es un combatiente forjado en la arena de las batallas políticas, en las que en la mayoría ha salido avante con éxito y si no cuando menos con dignidad, elegancia y prestancia. Es la congruencia el valor más elevado de su quehacer docente, político y profesional.

Así que se espera que la UPAV inicie con muchas carencias pero con el entusiasmo mayor de quienes consideran a la docencia como una intención elevada más allá de la comercialización del saber, y de aquellos para quienes impartir clases es la razón de su existir, para lo cual no necesitan ambientes faraónicos que les rodeen.

Pero lo más importante será que la UPAV de verdad se convierta en una alternativa de futuro promisorio para todos aquellos muchachos que no tienen los recursos para trasladarse a estudiar a las grandes ciudades.

Tendrán que crearse campus o escuelas en localidades en las que existiendo buenos alumnos, no se cuenta con alternativas de preparación académica. Debe ser la UPAV la universidad de los pobres, de aquellos que no hablan español pero que su lengua mater son los dialectos. Debe ser la universidad de los jóvenes de las colonias populares, de aquellos que por falta de alternativas de preparación terminan de sicarios.

Gran acierto pues la decisión del gobernador Duarte de masificar el conocimiento a través de la UPAV, como parece ser una decisión acertada la designación de Guillermo Héctor Zúñiga Martínez como el encargado de arrancar dicho proyecto. Ojalá todo sea para bien.

