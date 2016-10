Balazos y cárcel

• Ángel Gutiérrez Carlín



Y seguimos con esto de la celebración del 50 Aniversario de El Diario del Sur, mismo año en que se conmemoran 100 de Acayucan y la Revolución Mexicana y 200 de la Independencia de México, así como 50 de estar al aire la XEVZ, lo cual en lo personal me da mucho gusto.

Cuando Ángel Leodegario Gutiérrez estaba al frente de la publicación, era visitado en El Diario por amigos como Ricardo Torres Palomeque, desaparecido locutor de la VZ, el abogado Rafael Pantoja, Alfonso Hermida, Modesto Peña Jara, quien en ese entonces era la única persona que en el pueblo vendía periódicos y revistas que venían de Coatzacoalcos, Minatitlán, Veracruz, Xalapa y México, justo en donde está ahora un bar del Hotel Los Arcos (Peña Jara además escribía “Cátedra” para El Diario). Y vale la pena resaltar además que don Modesto hasta la fecha sigue realizando la misma actividad de hace 30 ó 40 años, sólo que ahora lo hace en un local que tiene en su domicilio allá por la calle Negrete.









De cuando en cuando aparecía por El Diario, Agustín Saiz Mayo, hombre con una gran vocación por el periodismo, aún en aquellos días cuando su situación personal, económica y física era ya bastante precaria. ¿Quién no tuvo en sus manos alguna vez aquel periodiquito que hacía llamar “El Sol de Acayucan”?

Hubo momentos agradables pero otros no, incluso algunos peligrosos. Por ejemplo cuando llegó Leopoldo Pascacio y disparó al interior de El Diario. Dicen que Ricardo Torres Palomeque, testigo del hecho y quien no era precisamente esbelto y sí de gran estatura, con una agilidad fuera de lo común se protegió bajo un viejo escritorio. Todavía recuerdo los agujeros que dejó la respuesta de Ángel Leodegario en la cortina metálica de la tienda de alimento para ganado de Darío Graña que estaba enfrente.









Otro fue el pleito con Ramiro Leal, quien ordenó metieran a la cárcel a mi padre y creo que a Toño Dodero. Recuerdo también la muerte de un hijo de Casabón, voceador del periódico, a quien descubrieron al amanecer ya sin vida en un oscuro cuarto que estaba junto a los talleres.

Por otra parte y hablando de cosas más agradables, esto es en épocas recientes, encontramos trabajando o colaborando en El Diario a Gustavo González Godina, a su hermano Carlos, a Jesús Gutiérrez Cruz, Ángel Gabriel Fernández, José Luis Ortega, creo que Salvador Muñoz también anduvo por aquí, Joel Vargas Cruz y María Elena Roca Guzmán.

Durante la larga vida de El Diario han informado a la región desde Acayucan otros medios impresos como: El Crisol, de Rafael Pavón; Diario del Golfo, de Rosalino Guillén; El Azote, y continúan haciéndolo el Diario Acayucan, de Lorrimer Alvarez, Notisur de Jorge Cárdenas y Tribuna de Jesús Gutiérrez, entre otros.