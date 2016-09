Breve Historia del Graffiti en México

Ulises Chipréz.- En México no existe una historia oficial sobre el graffiti, lo único que se ha podido recuperar es la historia oral que los mismos graffiteros han ido reconociendo y difundiendo. Se dice que el graffiti entra por la frontera norte, principalmente por Tijuana, ya que éste es uno de los lugares en donde, por su cercanía con los Estados Unidos, existe un constante flujo de personas e información, donde se da un intercambio cultural entre migrantes del centro del país con mexicanos residentes en EU; otro embudo en donde el graffiti tuvo una respuesta favorable fue Guadalajara, ahí se dice entre los graffiteros que es el lugar donde se forma la “old school” (la vieja escuela de graffiteros), es donde se empiezan a crear los primeros estilos de firmas (tags) y piezas de graffiti. Otro lugar en donde se empezó a reproducir la expresión fue Aguascalientes, que, aunque no es una ciudad grande, su población es una de las más fluctuantes, debido a que es el séptimo estado que respecto a su población residente, emigra a los EU.

A la Ciudad de México, el graffiti llega cruzando la frontera de los barrios marginales que formaban la periferia, el proceso de urbanización a mediados de los 70’s y principios de los 80´s, empujó a poblaciones de diferentes estados vecinos al Distrito Federal y dieron forma a lo que hoy conocemos como la zona metropolitana. Dicho cambio cultural fue marcando un tiempo y espacio en donde los chavos banda ocuparon un lugar importante en el análisis de las “tribus urbanas”.

En la formación de bandas juveniles, se da una primer oleada de pintas/graffiti, entre los chavos que van integrando sus filas, algunos aprendieron el graffiti en la frontera y lo enseñan a los demás integrantes. El estilo de graffiti, era más territorial, es decir, se delimitaba el territorio de acuerdo a lo que circunscribía el barrio, lo cual implicaba una apropiación del barrio, asumiendo a su vez que el hecho de pintar “el otro barrio”, era significado de invasión o provocación.

El graffiti que actualmente se realiza, guarda en sí, características diferentes al realizado por los chavos banda, los elementos que lo distinguen son, generalmente, el uso irrestricto de la “lata”; las diferentes formas y estilos de hacer graffiti: el tag, la bomba, la pieza o las producciones (mural); la manera de agruparse, como el crew; las herramientas de realización (piedras, stickers, plumones, etcétera) y algo muy importante, el que actualmente no existe una disputa o delimitación de un territorio, sino que es un diálogo cívico entre jóvenes y sociedad, pasando la defensa y arraigo del territorio a segundo término, por lo que ahora lo importante es: interactuar con los espacios urbanos.

En el año de 1996, en que se intensificó el estilo de vestir “guango”, con tenis de piso, playera holgada y chamarra impermeable, apareció en las carteleras de cine, una película producida en Estados Unidos, con bajo presupuesto, dramatizando a la juventud callejera estadunidense, en donde se hacía una semblanza de lo que es entre éstos, el consumo de drogas como la mariguana y el sexo sin protección, misma que se intituló: “Kids, Vidas Perdidas”, la cual se popularizó en México, tanto así, que para algunos jóvenes, el estilo de vida de los personajes fue adoptado como un estilo de vida por los jóvenes en México.

Uno de los lugares en donde primero aparecieron chavos con características similares a los personajes fue el Tianguis del Chopo, un espacio conocido popularmente como “alternativo” y abierto a nuevas expresiones; los jóvenes que empezaron a frecuentar el lugar tenían un rango de edad entre los 12 y los 20 años aproximadamente, los cuales vestían ropa muy colorida, tenis de piso, algunos usaban patineta y se reunían para hacer intercambios de estilos, bombas o algún instrumento que les ayudara a “hacer graffiti”.

Un hecho importante que al menos en México sucedió, es que los skates, el ska y el graffiti iban muy de la mano, ya que no había una clara diferenciación entre jóvenes que andaban en patineta, pintaban graffiti e iban a las tocadas de ska. El graffiti nunca estuvo estrechamente vinculado con el hip hop, ya que en México no tuvo el mismo auge que en Nueva York, ni en Europa, sino vino a consolidarse hasta tres o cuatro años después como una forma de expresión de “barrios marginales” de la zona conurbana, principalmente de Ciudad Nezahualcóyotl.

12 años de la escritura en Xalapa.

Xalapa es una ciudad que se ubica en el centro del estado de Veracruz en México, su población está constituida principalmente por jóvenes, debido a la existencia de los campus de la Universidad Veracruzana. Podemos encontrar estudiantes provenientes de diversos estados de la República y del extranjero, lo cual caracteriza a Xalapa como una ciudad de gran diversidad cultural

Las conexiones con los movimientos contraculturales y su apertura cultural, facilita el desarrollo de todo tipo de expresiones artísticas, incluyendo el graffiti. Es importante mencionar que en años anteriores a los 90’s sólo se observaban algunas pintas de carácter vandálico con ligeros rasgos de estilización en sus letras, sólo con el objetivo de marcar un territorio.

En 1997 aparecieron muestras de tags en las calles de Xalapa, los cuales eran realizados por gente que venía de otras urbes del país. A principios de 1998 se pudo ver en los alrededores un gran número de tags y bombas sencillas, las calles empezaron a ser invadidas por estas marcas… era el inicio del graffiti en esta provincia.

La gran cantidad de rayones puso en manifiesto la necesidad que tenían los jóvenes de espacios en los que pudieran expresarse y comunicar sus ideas.

Por este motivo, en 1999 el DIF municipal organizó un concurso de graffiti para jóvenes y niños de la calle. Dicho concurso fue el motor para crear posteriormente otro concurso abierto a cualquier edad; organizado nuevamente por el DIF municipal y el IVEC ( Instituto Veracruzano de Cultura) a través del Jardín de las Esculturas, donde los jóvenes xalapeños y de ciudades aledañas tuvieron la oportunidad para mostrar su arte. La cantidad de taggers y crews aumentaron, entre los primeros crews xalapeños que invadían la ciudad con sus estilos podemos mencionar: FA, BCA, AD, RAK, KOP, MAC, GE, TV, MK, ARP, ARC, RKP, RIP, posteriormente EH, DED, IDEA, MRK, entre otros.

En el 2000 estalló la reproducción de scribblers (sucios), por lo que el gobierno municipal tuvo que tomar medidas, creando nuevas multas a jóvenes que fueran sorprendidos realizando pintas, y haciendo una propaganda estatal “antigraffiti” en la que se les pedía a las personas denunciar a cualquier chico que vieran rayando y a cambio recibían una gratificación; había redadas constantemente y revisiones a los jóvenes.

Pese a todo esto, no pudieron controlar ni detener a decenas de jóvenes que día a día se apropiaban del graffiti como su forma ideal de expresión.

En este 2010, se conmemoran 12 años de graffiti en Xalapa; la falta de espacios adecuados para su desarrollo y los mínimos apoyos al graffiti artístico por parte de las autoridades municipales y estatales han provocado que la producción de obra no sea muy frecuente, por lo que su evolución ha ido mucho más lenta que en otras partes del país, en donde existen organismos realmente interesados en el desarrollo de las expresiones juveniles.

Pero qué se ha logrado en estos 12 años, pues bien, como promotor cultural del graffiti desde sus inicios he visto que el graffiti ha luchado por estar en donde está, en las calles, la cultura callejera en Xalapa, apenas lleva alrededor de 20 años, pandillerismo, acciones de violencia, arte e imaginación se han cruzado por el camino de muchos de nosotros; aunque ha habido intentos por instituciones como la Galería de Arte Contemporáneo en Xalapa y distintos partidos políticos por domesticarlo, el graffiti ha generado polémica al grado de llegar a la Legislatura con la creación de una Ley Anti-graffiti con penas más severas para los jóvenes que lo practican de manera ilegal, el graffiti se niega a desaparecer, es por ello que este fin de semana en el Puerto de Veracruz se llevó a cabo una vez más, una expo graffiti.

Existen nuevos proyectos por parte de los graffiteros, el más destacado es el realizado por el crew RAK ( Revolución de Arte Kallejero), quienes han apostado y presentado ante el FONCA, dentro del programa de Jóvenes Creadores 2010, un proyecto que busca mediante la realización de 8 murales graffiti una “revalorización de la iconografía mexicana y regional”, así como un Encuentro Nacional de Graffiteros, con sede en Xalapa, así como la edición de un cd- room interactivo con la historia del graffiti en Xalapa, con una recopilación con el mejor del graffiti hecho en México, que actualmente esta disponible en línea en www.rakfamilia.net.