Denuncie si no recibió reparto de utilidades

José Pastor.- A denunciar si no recibieron el reparto de utilidades, exhortó el secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Ulises Ruiz Lopart, a todos los trabajadores veracruzanos.

En entrevista, hizo un llamado a los empleados que no recibieron el reparto de utilidades para que presenten la queja correspondiente, pero aclaró que hasta el momento no ha recibido quejas por la falta de pago de este derecho.

“Si hubiera casos no reportados, creo que sería muy importante que quienes están sufriendo de esa omisión lo hicieran saber, a eso se les ha exhortado, tanto a las empresas como a los trabadores”, apuntó.

Los empleados que no hayan recibido este derecho que establece la Ley Federal del Trabajo, dijo, pueden presentase en las juntas locales de conciliación y arbitraje o en la oficina de la Auditoría Fiscal de Hacienda federal.

El funcionario estatal recordó que una vez que Hacienda federal realiza una auditoría a la empresa que no haya cumplido con la obligación y se comprueba que tuvo utilidades, está obligada a entregar el reparto a sus trabajadores.

En el estado de Veracruz, dijo, cerca de 30 mil empresas tenían que pagar a sus trabajadores el reparto de utilidades antes de que concluyera el mes de mayo.

Pese a que manifestó no contar con un reporte exacto de cuántas empresas cumplieron con esa obligación en la entidad, advirtió que dirigentes de grandes sindicatos le han externado que sí se pagó a los trabajadores el reparto.

“Estamos apenas terminando el plazo y aún no sabemos con precisión cuáles cumplieron y cuáles no, pero por lo regular ha ido un buen manejo en ese tema”, puntualizó.