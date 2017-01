¿Resistencia civil vs gasolinazo?

• Irineo Domínguez Méndez

Los doctos en derecho constitucionalista y filósofos políticos han hecho exposiciones sobre la legalidad y legitimidad del poder político; no viene al caso mencionar algunos de ellos omitiendo a la gran mayoría. Lo cierto es que casi todos ellos coinciden en que el poder político –emanado del derecho positivo- es aquél que se ejerce emitiendo leyes que se aplican con el uso de la coacción, la que es aprobada por todos en el método contractualista a través de su efectividad; es decir, de lograr el efecto que se desea, en todo caso, el ser obedecidas. Mas, cuando la legalidad pierde legitimidad, el derecho positivo bien pudiera considerarse ilegal, dando pauta a la aplicación del derecho que reza: “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”; el cual puede exigir respeto a través de la “resistencia civil” cuando alguna ley o decreto no es aceptado ni obedecido por los integrantes del pacto social. Como ejemplo de pérdida de legitimidad del poder político tenemos el decreto que autorizó el alza del precio de la gasolina; pues, nadie lo acepta y puede ser desobedecido en virtud del consenso existente entre los gobernados.

Hablar de legitimidad es referirse al bienestar social mínimo que requiere el pueblo para obedecer; no me refiero al que le proporciona el poder político, sino al proporcionado a sí mismo por cualquier ciudadano para subsistir, aún en las condiciones de extrema pobreza. Tal extremo padecido no ha conllevado a una revuelta de los más desprotegidos; aunque innegable es que se está muy cerca de ella. Según el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) “la medición de pobreza” utiliza dos líneas de ingreso: la “línea de bienestar mínimo”, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona ​al mes; y “la línea de bienestar”, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. Valores que no cubren los jodidos y que los menos jodidos quieren conservar a través de la resistencia civil.

En noviembre de 2016 la línea de bienestar mínimo “por persona” en la zona rural se estimó en $969.53 y “la línea de bienestar en $1,775.63; en tanto en la zona urbana fue de $1,355.72 y $2,748.64, respectivamente. En otras palabras, si los ingresos de una familia integrada por 4 personas en la zona rural son inferiores a $7,022.52 significa que algunos de los rubros necesarios para el desarrollo integral de sus miembros deben excluirse, sea la educación, vestido, vivienda, alimentación, entretenimiento, salud o cualquier otro; ¡imagínense si son más miembros! Recordemos qué productos integran “La canasta básica o alimentaria”: Maíz, Trigo, Arroz, Carne de res y ternera, Carne de pollo, Pescados frescos, Leche, Quesos, Huevos, Aceites, Tubérculos crudos o frescos, Verduras y legumbres frescas, Leguminosas, Frutas frescas, Azúcar y mieles, Alimentos preparados para consumir en casa, Bebidas no alcohólicas y otros.

Sumando a la canasta básica “La canasta no alimentaria” obtenemos la “línea de bienestar”; los productos y servicios que integran la canasta no alimentaria son: Transporte público, Limpieza y cuidados de la casa, Cuidados personales, Educación, cultura y recreación, Comunicaciones y servicios para vehículos, Vivienda y servicios de conservación, Prendas de vestir, calzado y accesorios, Cristalería, blancos y utensilios domésticos, Cuidados de la salud, Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda, Artículos de esparcimiento y Otros gastos.

Con la inflación tendremos un adelgazamiento de la población considerada de “clase media”, la que engrosará a la clase baja o pobre; asimismo, muchos pobres pasarán a ser parte de los que se encuentran en “extrema pobreza”. Las causas de la inflación son conocidas por todos nosotros: el alza de los costos de servicios públicos que expende la federación: gas doméstico, luz eléctrica y, en este año, el aumento al precio de la gasolina. Ya se ha comentado que el aumento del 10% sobre el salario mínimo no compensará los niveles de inflación que sufriremos en el transcurso del año. Luego, entonces, el poder adquisitivo continuará decayendo y muchos productos y servicios de la canasta básica alimentaria y no alimentaria dejarán de consumirse o utilizarse.

El “gasolinazo” puede hacer que la gente salga a las calles a manifestar su inconformidad y probablemente escucharemos el grito: “el pueblo unido jamás será vencido”. Entonces, pensamos que el pueblo debe unirse para luchar contra tanta avaricia, corrupción e impunidad. Para nadie es noticia nueva que México sigue conquistándose y que ahora los “intérpretes” o intermediarios para vender al país son los gobernantes en turno. Los únicos que están de plácemes son los gringos productores de gasolina. ¿Cuánto pudieron haber recibido los diputados y senadores para permanecer pasivos? Porque eso de que convocan a la población a manifestarse en las calles no lo cree nadie. Pronto observaremos a miles de mexicanos pidiendo la renuncia de los vende-patria.

Es el Congreso de la Unión el principal traidor del pueblo. Solapan la discrecionalidad perversa del ejecutivo federal en el uso de recursos, a pesar de que pueden suprimirle facultades que son utilizadas en perjuicio de los gobernados. Eso sí, recién “se premiaron” con jugosos “aguinaldos” mientras el pueblo mexicano recibe una mentada de madre como regalo de fin de año con el “gasolinazo”. A todas luces el gobierno actual de todo el país ha perdido legitimidad en el desempeño de sus funciones; no queremos aceptar ni obedecer leyes y decretos que vulneran nuestros derechos humanos y/o los ponen en riesgo.

En los estados debemos exigir a los gobernadores que asuman su responsabilidad y representen dignamente a sus electores. De no hacerlo, el tema de la balcanización y el de la desincorporación fiscal se vuelven más atractivos. Pregunta: ¿para qué chingaos sirve la Conago? ¡Ajá! Para gastar dinero del erario público.

Otrosí digo.- Obreros y campesinos, así como empleados de tiendas departamentales serán los más afectados; principalmente, sus hijos. ¿Reforma energética benéfica para los mexicanos? ¡Mis tenampas!