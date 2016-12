Vienen despidos

• Todavía no se sabe cuántos serán necesarios para enfrentar el déficit

• Si no hay plazo para ajustar, nos obligarán a usar la “licuadora”

Magnolia Reyes Utrera.- Clementina Guerrero García titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), dijo confiar en que el Congreso del Estado apruebe la solicitud del ejecutivo del estado para implementar un artículo transitorio al tema del presupuesto.

Entrevistada en el Congreso del Estado, previo a reunirse con diputados integrantes de la comisión de Hacienda del Estado, la funcionaria afirmó que debido al déficit que presenta el presupuesto así como lo encontraron se incurriría en ilegalidad por lo que dijo es necesaria dicha medida.

Cuestionada sobre su visita al Congreso del Estado, explicó: “el motivo de la visita es hablar acerca de los ajustes presupuestales que planteó el gobernador Yunes, puntualizarlos con ellos y tener de alguna manera reunión con todas las fracciones parlamentarias para conocer su opinión y que ellos tengan las explicaciones de parte nuestra”.

-¿Considera suficiente este debate?

-Eso lo decidirán ellos, no me toca a mí decidirlo se han hecho amplios análisis de cómo podemos salir de esto pero como dijo el gobernador necesitamos ajustes severos.

La Secretaria de despacho explicó que en caso de que el poder legislativo no aprobará la petición de añadir un artículo transitorio existe el riesgo de que incurrieran en “ilegalidad” debido a que dentro del presupuesto existen rubros etiquetados no se pueden utilizar para otras acciones.

“El gasto corriente es una cantidad superior al gasto etiquetado de tal manera que no alcanza los ingresos que tiene el gobierno no etiquetados para cubrir eso, nos veríamos forzados a tomar del recurso etiquetado y se vuelve hacer lo que ustedes llamaron licuadora”.

-¿La solución es el plazo de 90 días?

-Hacer una revisión, acercarnos a tratar de sanar las finanzas, irnos acercando a tener unas finanzas mucho más sanas de las que tenemos ahora.

Guerrero García reiteró que la administración estatal busca actuar con responsabilidad ante la carga de la burocracia que creció en los últimos años, sin embargo, dijo desconocer el número de trabajadores de quienes deberían de prescindir sus servicios para poder adecuar el déficit que enfrenta el presupuesto.

Mi debilidad no son los autos

Clementina Guerrero García, Secretaria de Finanzas, respondió a las críticas hacia su persona por haber arribado al Congreso del Estado en un auto de lujo señalando que los coches no son su debilidad.

Entrevistada a su arribo al Congreso del Estado, la funcionaria estatal afirmó que el vehículo de su propiedad es modelo 2008, por lo que criticó que ante los problemas que se tienen en el estado se haya dado prioridad al tema del vehículo en que ella llegó al Palacio Legislativo.

Cuestionada sobre los señalamientos que recibió en ese sentido, precisó “mi debilidad no son los autos, no va por ahí… son los viajes (la debilidad), yo tengo un carro 2008, un avenger es un viejo-nuevo y no me voy a deshacer de él”.

Alguien me dio un aventón –detalló- porque veníamos todos y no cabíamos, un amigo estaba ahí y se ofreció a llevarme, no es del gabinete, tengo amigos también fuera del gabinete afortunadamente.

-¿Usaron la circunstancia para golpear a la administración?

-Pues no lo puedo calificar, pero imagínese nada más, estamos hablando del problema financiero que tiene Veracruz y nos estamos fijando si me bajo de un Audi, puntualizó.

Y es que para la comparecencia del ejecutivo del estado ante diputados locales, para atender el tema del presupuesto, la Secretaría fue captada en imágenes bajando de un auto de lujo, por lo que en medios electrónicos se criticó que las autoridades estatales hablan de austeridad y ella había descendido de una unidad con un alto costo en el mercado.