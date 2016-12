Gina y Silva desviaron millones

• Serán investigados por el pago a empresas fantasma: Gobernador

Magnolia Reyes Utrera.- Debido a los malos manejos encontrados durante el desempeño de Georgina Domínguez Colío y Alberto Silva Ramos cuando fungieron como coordinadores de Comunicación Social en el sexenio pasado, las autoridades estatales están “investigando” el actuar de ambos exfuncionarios estatales.

Así lo dio a conocer el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares durante su comparecencia ante diputados locales, quien al ser cuestionado sobre la política en materia de comunicación que será implementada en su gobierno, afirmó que se mantendrá un respeto irrestricto a la libertad de expresión.

Al tiempo que enfatizó: “Vamos a investigar a dos excoordinadores de Comunicación Social, particularmente a la señora Georgina Domínguez y Alberto Silva porque durante las etapas en las que fueron coordinadores de Comunicación Social se hicieron pagos a empresas que no existen”.

Tenemos ya analizado ese rubro, enfatizó.

Y es que durante la sesión de preguntas y respuestas, el Ejecutivo estatal aprovechó para reiterar los malos manejos que encontraron en el área, pues señaló que se facturaban recursos por el orden de los 8 mil 548 millones de pesos, de los cuales existe una lista de muchos que, dijo, no se conocen.

“Unos datos comparativos: El anterior gobierno del estado facturó entre 2011 y 2016 ocho mil 548 millones de pesos…; de medicamentos, en el mismo lapso, el gobierno compró seis mil 729 millones de pesos, es decir, gastó mil 500 millones de pesos más en medios de comunicación que en medicamentos”.

Por lo que precisó que han encontrado nombres de medios de comunicación que él no conoce.

“Encontramos algunos datos interesantes que quisiera compartir con ustedes, hay algunos medios que no sé si alguien aquí los conozca, porque yo no. Está por ejemplo Servicios de Estrategias y Comunicación, Servicios Integrales de Mercadotecnia, y así por el estilo, hay un periódico como Centinela, que en una sola factura le pagaron 59 millones de pesos… eso no va a suceder con nosotros, los recursos públicos no pueden destinarse a la compra de conciencias. La libertad de los medios no tiene precio”.

Déficit Salud

En otro orden de ideas, Yunes Linares reconoció que en el rubro de Salud existe un déficit por lo que ha sostenido reuniones con el propio secretario de Salud federal, para que ello no afecte los recursos que deberían estar por llegar en este sector.

El mandatario recordó que como muestra de las deficiencias con las que se operó el rubro, Veracruz ocupa los primeros lugares de enfermedades transmitidas por vectores debido a que se suspendieron los trabajos de fumigación.

“Estamos en primer lugar en todo de las enfermedades de vectores, en los últimos de vacunación… el Seguro Popular no sé si llamarle adeudo, un monto de dos mil 500 millones de pesos que no se han acreditado, y ello repercutiría para que nos entregaran recursos. Estamos negociando con el propio gobierno federal para que esto no suceda”.

Finalmente, recordó que en materia de salud también se quedaron sin concluir diversas obras, entre las que se encuentra la Torre Pediátrica, y de la cual estarían poniendo en funciones los primeros cinco pisos que ya se encuentran concluidos.