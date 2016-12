Sedesol da chamba a 2 mil personas

• Se dieron de alta en la modalidad de empleo temporal para levantar encuestas

Hilda Hermida Delgado.- La secretaria de Desarrollo Social en Veracruz, Indira Rosales San Román, señaló que este lunes dieron de alta en empleo temporal a más de dos mil personas en la dependencia estatal.

En entrevista, la secretaria de despacho señaló que se está abriendo este rubro bajo la labor de levantamiento de encuestas en distintas partes de la entidad veracruzana, al no haber un padrón de los programas en la dependencia.

“Vamos a iniciar el arranque de un nuevo programa, el nuevo programa también involucra una cantidad de personas importante que se va a estar dando de alta en empleo temporal en todo el estado, alrededor de dos mil personas con empleo temporal con un tema de levantamiento de encuestas”.

Rosales San Román abundó en el tema de las encuestas, que al no haber un padrón de beneficiarios en la dependencia, tendrán que empezar de cero, “nosotros no tenemos ningún padrón de beneficiarios debido a que no hubo ningún programa realizado con recurso estatal. No nos dejaron ningún tipo de registro, no nos dejaron ningún registro al respecto, entonces vamos a iniciar con un levantamiento estatal para poder formar nuestro propio padrón y ejercer con recurso estatal el desarrollo social”.

Sobre la existencia de una queja en la subsecretaría de asuntos indígenas, donde 18 trabajadores afirman que no se les han liquidado varias quincenas y únicamente les fue pagado la mitad del aguinaldo, Indira Rosales señaló que en estos días se les estaría cubriendo el resto.

“Con el tema de la subsecretaría de asuntos indígenas es un tema que ya se descentraliza de la Secretaría de Desarrollo Social y se vuelve el Instituto de Pueblos Indígenas, entonces ellos ya están en esta etapa de autonomía por parte de la secretaría y ya deja de depender de Desarrollo Social”.