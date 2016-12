Perdería Coatepec la magia

• Por el incremento del ambulantaje el nombramiento está en riesgo

Magnolia Reyes Utrera.- Ante el incremento del ambulantaje y la falta de control de las autoridades municipales en dicha situación, el nombramiento de Coatepec como Pueblo Mágico se encuentra en riesgo, así lo afirmó el diputado local José Manuel Sánchez.

En entrevista, el legislador por el distrito de Coatepec reconoció que es necesario que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto, para que se mantenga el nombramiento que ha dado más atractivo a dicha localidad.

Motivo por el cual comentó: “En la última comparecencia que fue con Harry Grappa, se le hizo esa pregunta y dijo que sí estaba en riesgo la denominación de Pueblo Mágico, hemos tenido mucha queja sobre el ambulantaje, que es una parte primordial para que el pueblo esté ordenado, se le ha hecho ese exhorto al alcalde para que vea esa parte que es muy importante para que pueda continuar”.

“El recurso no llegó, ese fue otro de los cuestionamientos que le hicimos al secretario anterior, el recurso federal sí llegó, pero la contraparte estatal no puso, entonces el recurso federal se tomó para otras cosas. La obra no se pudo hacer porque el recurso no bajó al municipio”, detalló.

Por lo que el legislador reconoció que debido a esa falta de recursos tampoco se realizan acciones necesarias en la materia en dicha localidad, por lo que comentó que buscará reunirse con los integrantes del Comité de Pueblo Mágico que encabeza Justo Fernández Garibay, para buscar alternativas de solución.

“Vamos a tratar de reunirnos con ellos, porque definitivamente es una parte que le da un renombre más a Coatepec, es el atractivo que se le da a un turista de venir a un Pueblo Mágico, entonces sí sería lamentable que se perdiera eso, yo creo que con la voluntad del alcalde, vamos a tratar de coadyuvar con él”, puntualizó.