• Ángel Gutiérrez Carlín

El año concluye; en el balance parece dejar más cosas malas que buenas: las raterías de Javier Duarte y compañía sin ver un solo preso pero sí nuevos ricos; un estado hecho pedazos con peligros de estallido social y total inseguridad, a grado tal que el Gobernador habló de algunas autoridades municipales que se apoyan en la delincuencia organizada para gobernar; en lo macro, devaluación del peso, inflación, etc.

En el nuevo año tampoco se vislumbra que algo vaya a mejorar: se prevé el aumento descomunal en el precio de la gasolina con las consecuencias esperadas; la economía estatal sin salida; habrá elecciones municipales que lo único que generarán será dispendio de recursos económicos sin aplicación útil.

El grueso de la población a la expectativa, sin mayores esperanzas, viviendo el día y al día, no pretende tener más, no sólo porque no hay manera, sino por temor a sufrir experiencias desagradables y riesgosas. Esta época, cada año, se va convirtiendo en otro mes igual que los demás, sin ningún cambio más que el ritual del abrazo con deseos de, cuando mucho, llegar a pasar otro sin la falta de seres queridos.

En ese contexto, vemos también, con mucha suspicacia, la aparición de organizaciones civiles que sólo sirven, no para paliar males aunque sea en un grado menor, sino para el adorno o la proyección de alguien que lo que pretende es sentarse en alguna silla como titular de un cargo público, llámese diputado, presidente u otro puesto político o administrativo.

Acayucan vive un claroscuro, a ratos vuelve a ser aquel lugar tranquilo y bullanguero, festivo y en otros el monstruo surge como una sombra que atemoriza y sobrecoge corazones y almas. Quienes tenemos un buen tiempo viviendo aquí, aprovechamos los momentos de reencuentro para convivir y estrechar lazos, pues aunque no se crea, también pasan días sin que a los amigos cercanos los veamos, no por ser una gran ciudad, es la inseguridad que se respira, respiramos, la que no nos deja andar en la calle igual que antes.

En ese claroscuro, es de mencionar el trabajo y la dedicación de las sumadoras contra el cáncer, que en Acayucan encabeza la incansable Ana María Carrión y que no paran su actividad en todo el año, sin esperar nada a cambio, más que la sonrisa agradecida del infante que pudo llegar al punto donde recibe tratamiento para atender su mal o que, dentro del malestar físico que le provoca su enfermedad, recibe un rato de alegría en el festejo que le organizan ellas con el apoyo de instituciones oficiales que se acercan de manera generosa a quienes ver a servidores públicos junto a ellos ya les representa un privilegio, lo mismo hacen particulares que dan cuenta con el propósito de estas singulares mujeres que, haciendo honor a su nombre, suman cada día más almas caritativas y organizaciones públicas y privadas a su tarea.

BOQUELUMBRE

¡Feliz daño nuevo!