La Iglesia tiene carta abierta para expresarse

Magnolia Reyes Utrera.- Las asociaciones religiosas tienen “carta abierta” para expresarse en el ámbito electoral siempre y cuando no incurran en faltas a la ley, así lo consideró Bernardo Téllez Juárez, director de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado.

En entrevista, el funcionario estatal estimó que los llamados que realizaron ministros religiosos en el pasado proceso electoral contribuyeron a disminuir las cifras de abstencionismo, al tiempo que confirmó quedo corroborado que no infringieron la ley.

Al respecto comentó: “lo que hicieron fue coadyuvar a que Veracruz tuviera un marco de referencia en cuanto a la votación, a que haya más del 50 por ciento de votos y creo que eso ayuda mucho a legitimar, en su momento, a quien participa en un proceso electoral y gana, nos quejamos mucho de su abstención y fue el tema específico que se trató en invitar a los ciudadanos que fueran a cumplir con ese deber”.

No podemos dejar de invitar a todo mundo desde el ámbito donde estés a cumplir con ese deber cívico –precisó-, pero igualmente los que tienen una fe, que es respetable, están en el ámbito de cumplir con sus deberes cívicos porque no son almas que no veamos, son ciudadanos como nosotros y ahí sí debe crecer la responsabilidad para ir a sufragar.

Téllez Juárez reiteró que no habrá de limitar las expresiones electorales de las asociaciones religiosas, porque también son personas que gozan de ciudadanía, por lo que permitirán que manifiesten sus ideas en el marco de lo que la ley les permite.

Para concluir, el funcionario insistió en que no se pueden limitar las expresiones de cualquier ciudadano. “A lo mejor fue un tema que había que desglosar muy bien y quedó totalmente desglosado. No puedes limitar sus expresiones porque son ciudadanos y mientras no incurran en un delito electoral cómo está plasmado en la ley, creo que están en su derecho de invitar a que se cumpla con sus deberes cívicos”.