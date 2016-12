Los despedidos

• Salvador Muñoz

En una ocasión, un grupo de cinco formadores que trabajaba conmigo, decidió darme una noticia: ¡Se iban a repartir equitativamente el número de planas! es decir, cada quien iba a formar seis, dejando cada semana la portada y contraportada para uno nada más. Es decir, a uno le tocaría formar 8 planas. Agarraron el pizarrín (es que era pequeño, no alcanzaba a ser pizarrón) y marcaron cada quien sus planas. El porqué la decisión, ¡ah! porque sentían que a veces, unos formaban más que otros o que se le cargaba la mano más a unos que a otros.

Entonces, empezaron a notar algo: a veces una plana requería de diseño, mientras que otra, sólo simple formación. La primera, implicaba horas para “cuajarla”; la segunda, a lo mucho, 10 minutos. Luego, había planas que ya venían “formadas”. Otras, el material lo entregaban los jueves o viernes de última hora lo que llevaba a estar a su espera. El acabóse fue la portada o contra, porque se estaba al estado de humor del director o lo peor, de sus “no me gusta” sin que hubiera un argumento editorial o de diseño en su expresión que concluía en la destrucción total de la idea original.

Al final, se volvió a la forma tradicional de trabajo, es decir, conforme llegaba el material, lo iban tomando… pero había muchas horas muertas para el resto de los formadores.

Actualmente, sólo trabajo con un formador para el mismo número de planas, es decir, 32.

Son distintas circunstancias así como distintas empresas, pero me hacen recordar de cierto modo lo que hoy pretende el Gobernador Yunes Linares… el ahorro del gasto corriente.

II

Un lector me manda el siguiente comentario respecto a la Corredera en Protección Civil que pongo de manera literal a excepción de su nombre:

“Buenas tardes, soy lector regular de tu columna y a veces del portal ‘Los Políticos’. Leí tu artículo con el encabezado ‘Corredera en Protección Civil’ y sólo escribo para comentarte que no es una acción exclusiva para la Secretaría de Protección Civil, lo están haciendo en todas las áreas; ya leí una Gaceta donde se publica el mismo decreto (?) para la Jefa de la Unidad Administrativa de la Sedesol, estatal por supuesto. Puedes confirmarlo tú mismo. Lo que me obliga a reflexionar, ¿quién miente? El Gobernador Yunes declara una y otra vez que no hay despidos masivos, pero la realidad es otra; y ahora además por decreto en todas las áreas del gabinete legal y ni se diga en el ampliado. Este tipo de doble discurso no augura nada bueno. En realidad todo cambió para seguir igual.

Saludos.

AG”

III

Un amigo que tuvo a bien leer la misma columna, me comenta los siguientes flashazos:

de acuerdo al análisis que se tiene, a varios empleados (no me dice de qué nivel) están involucrados en actos de corrupción. No puedo evitar recordar un comentario que en alguna columna hizo Brenda Caballero cuando decía más o menos así: “Cuando vieron que el secretario transaba, el subsecretario empezó a transar; y cuando el director vio ello, empezó a transar; y cuando el jefe se percató de ello, empezó a transar, y cuando su empleado vio eso, igual empezó a transar”. Fui testigo de ello. Y a pesar de que se denunció, lo único que se hizo, fue cambiar al empleado de área y darle fuero al máximo jefe.

El amigo que comento, cuenta el caso de una persona que curiosamente, desde hace dos meses, tiene incapacidad. Le digo que apueste a que efectivamente, puede estar enferma… y espera que así sea…

También me platica de una oficina donde hay 73 personas y bastaría con 13 para desarrollar las labores que demanda el servicio público.

Fue cuando me acordé de mis cinco formadores de antes y de mi único formador ahora… cuál era la razón para tener tantos… ¡ah! que al dueño le gustaba ver gente en su negocio para generar en el visitante, por lo regular políticos, una idea de una empresa exitosa porque su edificio estaba lleno de gente. Claro, en el gobierno la idea de meter gente era beneficiar a los amigos, pago de facturas o incluir a la familia en la comodidad de ganar dinero con base en el apellido… así, tenemos a los hijos de diputados, de periodistas, de políticos, aplicando la máxima del Tlacuache Garizurieta…

IV

Miguel Ángel Yunes Linares apuesta a reducir el gasto corriente eliminando a los prescindibles o a quien no trabaja. Es un arma de doble filo. Es seguro que si las unidades administrativas empiezan con el corredero de gente (como ya lo están haciendo), ha de ganarse el malestar social de una familia; claro que se espera que se sustente su despido y que sea liquidado conforme a la Ley si consideran que no es esencial para las labores que hoy se generan; aunque habrá que ver cómo procede con esos que son considerados “aviadores”, “recomendados” o “familiares de” para ponerlos de patitas en la calle.

Sigo manteniendo la idea de que es cuestión de preguntar y el verdadero trabajador habrá de poner el dedo en cada uno de esos zánganos que sólo fueron beneficiados con un salario jugoso haciendo como que hacían para sólo cobrar por lo que no hacen y hacía el verdadero trabajador.

smcainito@gmail.com