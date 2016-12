Los gallitos del Congreso

• Salvador Muñoz

Andan con “el talón desnudo” animalistas y avicultores. La propuesta del diputado Daniel Olmos de levantar la prohibición en Veracruz de las peleas de gallos en aras de fomentar el empleo, mover recursos, que fluya el dinero, generó polémica entre quienes ven una forma de ganarse la vida con la producción de estas aves y quienes luchan por erradicar estas formas de hacer negocio a costa de la vida de animales, como lo es la citada, la “fiesta brava” y el combate de perros, por citar unos.

En lo particular, la única forma en que me gustan los gallos, quizás sea en un buen pico de gallo y en una pelea de box (peso gallo), en donde no me lo permito: ni en un palenque ni en un karaoke.

II

El pasado martes, en el Congreso local hubo una reunión entre productores de Gallos de Pelea (no sé si el término “productor” sea el correcto) y diputados por el asunto arriba expuesto. Allí, los galleros dijeron que el principal “productor” de estas rijosas aves es nada más y nada menos que Veracruz, teniendo como principales nidos a El Higo, Platón Sánchez y Pánuco, por citar algunos lugares del norte, aunque a lo largo y ancho del estado los haya. Baste poner un ejemplo: en El Lencero, comunidad de Emiliano Zapata, hay 1 mil 500 gallos, mientras que en Pánuco, 200 mil, siendo el mayor criadero del estado y del país. A nivel nacional me dijeron que hay 50 millones de gallos… ¿será?

Bueno, pues el criadero de gallos en Veracruz fue el principal argumento de los galleros que dieron a los diputados, ya que además de dar trabajo a veterinarios, cuidadores, venta de alimentos, vacunas y comercialización de pollos que a diferencia de los comestibles, no se dan en incubadoras. A ello agregan que es mejor la autorización que la clandestinidad.

III

Qué tan bueno estaría el argumento de los galleros que convencieron a Rodrigo García Escalante ¡y eso que es del Verde y suponemos que esos militantes buscan la defensa de la vida! Bueno, nos cuentan que hasta Yazmín Copete Zapot salió gallera… bueno, no ella, sino un sobrino. Lo que sí es que los gallitos de las bancadas, como Callejas Roldán, Sergio Hernández, la misma Copete y Fernando Kuri Kuri, dicen, no me crea, les aseguraron el voto a favor a los emplumados criadores. Bueno, tan estaban de buen humor que hasta el Gallo Bolo fue blanco de bromas… hasta que se percataron de una cosa… que la Comisión de Medio Ambiente, la encargada de atender este asunto, ¡ni pío había dicho! Bueno, al menos la presidenta y vocal, que son de Morena, Eva Felícitas Cadena Sandoval y Lourdes García…

Por ello, creen que la Comisión de Medio Ambiente dictamine en contra pero se tiene la sospecha de que ya, todos muy gallitos, en el Pleno, saquen sus navajas, y apoyen la propuesta de Daniel Olmos.

IV

El asunto de dar luz verde a las peleas de gallos en Veracruz, tiene la intención de generar recursos. Si hay palenques, hay dinero; si hay dinero, compran cervezas o pomos; si hay venta de alcohol, mínimo de botanas; es decir, generar el flujo de recursos… por supuesto, mi ejemplo es burdo y torpe ante los argumentos de los galleros que deben entender mejor su economía que yo; por el otro lado, el de los animalistas, falta conocer sus motivos, que éstos se suponen los han de dar el próximo martes… aunque si es cierto lo que dicen que me dijeron, que los diputados ya comprometieron su voto con los galleros, la reunión será de puro trámite…

¡Híjole! Y así como están las cosas, no vaya a ser que en el asunto del Fiscal, igual nuestros diputados tengan ya su gallo y lo de la terna sólo sea para cumplir el mero trámite… ¡cierren las puertas señores!

