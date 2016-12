Porque soy noticia…

• José Pastor

… es que sigo estando en boca de todos. Resulta que como Comisión de Atención y Protección a los Periodistas durante los últimos días he estado en el ojo del huracán por la designación de quienes estarán al frente. Varios escándalos se han suscitado a partir de que los reflectores volvieron a mí. Primero, porque los diputados de Morena han cuestionado fuertemente que quienes forman parte de mis filas fueron palomeados sin haber sido consultados a las distintas organizaciones de periodistas, además de que algunos no cumplen con el perfil para estar ahí. A lo anterior se sumó una carta que hicieron circular mis trabajadores, mediante la cual señalan que pretenden ser despedidos arbitrariamente por mi nuevo secretario ejecutivo, Jorge Morales Vázquez, quien ni tardo, ni perezoso advirtió que se tendría que reducir el número de personal, pues representa un alto gasto de la nómina. Pero no todo ahí, sino que los tres diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Atención y Protección a Periodistas, subieron a tribuna, apenas unas horas después de la toma de protesta de mis integrantes, para señalar que a cinco minutos de ser nombrados ya estaban negándoles información como legisladores. Lo cierto, es que entre los propios reporteros se comenta que seré cuna de una verdadera jauría de lobos, pues entre los designados como comisionados habrá muchos protagonismos que difícilmente se podrán controlar… ¡Auxilio!

… ESTOY en llamada de auxilio. Como ciudad capital estoy en urgencia de que se me atienda en materia de vialidad. Y es que a las autoridades correspondientes se les está saliendo de las manos el control del tráfico vehicular, lo que sin duda dio como resultado que durante el pasado miércoles se haya registrado una tragedia, donde personas murieron calcinadas. No se vale que esto ocurra y no se vale, cuando ya desde hace muchos años se ha visto el grave problema de circulación que enfrento como Xalapa y no hacen nada para mejorarlo. Se habló de implementar un “Hoy no circula” y hasta las actuales autoridades les tuvieron miedo. Implementaron un programa similar para autobuses y no se respetó. Y mientras tanto como ciudad me veo envuelta en un caos y expuesta a ese tipo de accidentes mortales… ¡No le ocurriera a un familiar de un político!

… FUI duramente criticado como diputado local de Alternativa Veracruzana por hacer venir a perder el tiempo al Secretario de Seguridad Pública sólo para que rindiera una explicación por haber sido retenido por policías. Y más cuando se reveló en medios de comunicación que en realidad fui detenido porque portaba un vehículo sin placas, y prácticamente quería evitar pagar una multa de tres mil pesos. Así de bonito me conduzco. Por ello, mi nombre de Ernesto Cuevas Hernández fue duramente criticado en las redes sociales… ¡Pareciera que todos los diputados del AVE somos cortados por la misma tijera!

… SE CONGRATULAN por mí. Pese a lo cuestionada que está la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas, cuando se dio cuenta que mi nombre de Ana Laura Pérez Mendoza fue el elegido para ser presidenta de este organismo, muchos compañeros periodistas se alegraron. También integrantes de organizaciones no gubernamentales. Lo cierto es que mi labor, al igual que la de mi compañera Sayda avalan que haya recaído esta responsabilidad en mi persona… ¡Ahora a trabajar!

… GARANTIZO transparencia. Como presidente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia este jueves advertí ante reporteros que la selección del titular de la Fiscalía General del Estado se apegará a la ley, por lo que además de transmitir vía internet las entrevistas con los tres aspirantes, también se buscará un acuerdo entre las diversas fracciones parlamentarias para sacar adelante a quien represente una mejoría en Veracruz. Mi nombre de Juan Manuel del Castillo González será el encargado de dar a conocer el dictamen final, donde si bien se menciona a Jorge Winckler como el elegido, he advertido que la última palabra la tendrán los dirigentes coordinadores parlamentarios… ¡El lunes estará ya listo todo!

