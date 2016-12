¿Y los resultados, hasta cuándo?

• Irineo Domínguez Méndez

Tres semanas han transcurrido desde que tomó posesión el C. Gobernador, corto tiempo para cumplir compromisos contraídos; a lo que se suma la cuestionada experiencia que pudieran tener algunos de sus colaboradores, quienes son considerados “primerizos”. Ambas observaciones nos conducen a pensar que la responsabilidad pudiera recaer totalmente en la persona del Gobernador. Tan es así que, en prevención a la comisión de errores, aquél aplica estrictamente la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y suprime funciones que no les corresponden a secretarios, las que desempeñaban por costumbre o por confianza en el pasado. Entonces, Rogelio Franco Castán, no debe preocuparse por tener menos responsabilidades, de las que conserva solo lo que la ley mandata.

Todos los sectores de la sociedad muestran cierta ansiedad en la espera de resultados que reviertan las crisis que sufrimos: impunidad, inseguridad, falta de trabajo, falta de pagos, etc. Cada sector permanece alerta a los sucesos que afectan su esfera económica, jurídica, política y social. Poco o mucho, las expectativas empiezan a decaer, la desconfianza renace; sin faltar quienes promuevan el desencanto.

El principal problema a resolver, según se percibe en el actuar del gobierno, es el financiero; pues, sin excepción toda la sociedad veracruzana padece de efectivo y enfrenta problemas para solventar hasta las más elementales necesidades. A pesar de haber destinado 400 millones al pago de pasivos del dinero recuperado; poca satisfacción causó en la ciudadanía; esto, en virtud de ocultarse la identidad de los responsables que tenían en su poder dicho dinero; es decir, no sabemos porqué se encubren delincuentes. Nadie niega la secrecía que deben mantener las investigaciones, lo que no es obstáculo para conocer los nombres de los defraudadores.

Imposible negar el beneplácito causado por la publicación del decreto del gobernador, por el cual se subsidia el 100% de la tenencia vehicular; la que definitivamente debe derogarse de pago. Otros verdaderos logros son las depuraciones de personal en todos los niveles de la administración del Ejecutivo local. Posiblemente afectan a unos cuantos que debieran permanecer en sus trabajos; pero, “la burra no era arisca…,”.

Quizá sea corto el tiempo transcurrido, tal vez no tengan la experiencia necesaria algunos de los integrantes del gabinete; más, son razones o argumentos muy magros para combatir la idea de incumplimiento que tiene la ciudadanía. Se observa que el discurso está transitando de la firmeza y contundencia a la suavidad; lo peor será cuando se torne complaciente, pasivo y omiso, lo que volverá a encender los ánimos de todos.

La federación se está imponiendo ante las primeras posiciones del C. Gobernador; ya no se habla de rescate financiero o de desincorporación fiscal o de balcanización; hoy, las declaraciones muestran que se seguirá el derrotero marcado por Peña Nieto y Meade, compadre de Pepe Yunes, según dice el Gobernador: más endeudamiento; así, el pueblo vuelve a ser el único pagano y culpable de las raterías de perversos funcionarios, quienes están solapados por el presidente. En 7 Mil Millones de Pesos se incrementará el monto total de lo que “debemos los veracruzanos”; ¿porqué pedir prestado si en realidad sabe el gobierno federal quiénes nos robaron y en donde está el dinero? Imposible evitar mencionar otra vez la colusión entre Peña y Duarte. De recuperarse el dinero sustraído (lo que representa un sueño guajiro) ¿será utilizado para pagar la deuda? ¡Claro que no!

Ahora resulta que hasta Pepe Yunes tenía razón, ¡hay que pedir prestado! Total, él es uno de los que no pagarán la deuda; por el contrario, seguirá mamando del erario público al que todos aportamos. A él, como a la mayoría de los integrantes de los congresos: federal y locales, así como los gobernadores y sus gabinetes, presidentes municipales, los integrantes del poder judicial de la federación y los integrantes de los tribunales superiores de justicia de los estados; los organismos descentralizados, como el INE, los OPLE´s, etc., les vale gorro el estado precario que se acrecienta con los elevados salarios que perciben. ¡Que poca madre!

Sin embargo, aunque nos duela reconocerlo, somos todos nosotros los principales culpables de lo que nos pasa: permitimos nos pisoteen, nos exploten y nos roben. Alguien dijo que tenemos el gobierno que merecemos; por agachones y apáticos. ¡Basta de quejas inútiles y de esperar cada mañana la noticia de que el ratero más famoso de Veracruz esté tras las rejas. Lo que no hagamos por nosotros, el gobierno tampoco lo hará!

Para compartir responsabilidades es necesario que el Gobernador invite a la ciudadanía a participar en la toma de decisiones; es necesario proponer la realización de foros de consulta donde se discurra un plan de acciones con el propósito de resolver los problemas que padecemos. Los temas todos los conocemos; participando doctos en tales foros seguramente propondrán soluciones consensuadas. Es con la participación que rescataremos algo de la democracia perdida; convirtiéndola en una democracia participativa, en la que la “cosa pública” es responsabilidad de todos.

No se trata de “choros”, no. La cuestión es que la apatía, la auto-flagelación, el estarse victimizando o únicamente quejándose no conduce a nada. El gobierno tiene la responsabilidad de brindarnos una “gobernanza” satisfactoria, tal y como lo establece el propio concepto: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Más, en circunstancias como las actuales, es imprescindible la participación ciudadana. Así, lograremos un gobierno de todos y para todos, so pena de volver a tener manifestaciones de inconformidad de mayor magnitud que las anteriores.

Por el resto de país los veracruzanos debemos ser vistos y considerados el leviatán más dormido y, como dice la filosofía del pueblo: “al dormido, déjalo dormir”; ni cuenta se da que lo están chingando. Terminemos con esa falsa creencia.

Otrosí digo.- Nadie se ha “estremecido”, luego entonces, aún es aplicable el dicho: “el que calla, otorga”.