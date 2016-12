Privilegian al PAN y PRD

• Sólo a ellos les pagaron sus prerrogativas: Partidos de oposición

Marlene Carranza.- Partidos políticos de oposición ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), se quejaron que hay fuerzas políticas de primera y segunda.

Lo anterior, debido que en días pasados que el OPLE recibió una ministración por 66 millones de pesos, pagó prerrogativas de octubre al Partido Acción Nacional (PAN), y al de la Revolución Democrática (PRD), con el argumento que habían interpuesto un recurso en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), y se le exigía al ente comicial pagar en cuanto recibiera alguna ministración.

En este tema, el consejero presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, justificó que el dinero venía etiquetado y tenían que dar cumplimiento a una sentencia.

El consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, refirió que había sentencias judiciales que tenían que cumplir.

“Este organismo lo único que hace es otorgar la prerrogativa del mes de octubre de estos partidos políticos”.

Y es que al resto de partidos políticos les pagaron las prerrogativas de diciembre, quedando pendientes tres meses.

Mientras que al sol azteca y blanquiazul, recibieron, por orden judicial, octubre y diciembre.

No obstante, los partidos políticos aseveraron que no tienen la obligación de interponer recursos ante el TEV, toda vez que el pago de prerrogativas es un derecho que no tendrían porque exigir ante la falta de pago de la Sefiplan.