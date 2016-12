¿Y si gana Lorena?

• Salvador Muñoz

Es cuestión de imaginar qué hubiera ocurrido si el CEN del PRI, en manos de Enrique Ochoa Reza, hubiera dado acuse de recibo a la demanda de Lorena Piñón; la hubiera pasado a la comisión nacional del partido respectiva que atendiera tal asunto; aplicarle la aburridora y hacer uso de la juarense cita: Para mis amigos, justicia y gracia… Pero no, simplemente “tiró a loca” a una militante como a la vez echó por los suelos su propia cruzada nacional contra la corrupción…

II

Este martes, Lorena Piñón interpuso ante el Tribunal Electoral de Veracruz, Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales en contra de actos y omisiones por parte del Comité Directivo Estatal y Nacional del PRI.

Previo, en su Facebook, la nativa de San Rafael anunciaba lo siguiente:

“El día de hoy 10 am les invito; estaremos presentando un JDC [imagino que ha de ser un Juicio para la protección de los Derechos Ciudadanos] ante el Tribunal Electoral sobre el tema del CDE del PRI en Veracruz. Es inadmisible la omisión de la violación de nuestros estatutos por parte del CEN. Son miles de afiliados los inconformes; de hecho, sí hay unidad pero en contra del comité actual. No es nada contra Amadeo, el señor supongo que aportó lo que tenía que aportar al frente del partido; el tema es que no puede existir un doble discurso por parte de Ochoa Reza. Invité únicamente a algunos liderazgos a la firma, en representación de las llamadas, mensajes y reuniones que habían hecho bastantes priístas representativos después de la carta. Agradezco a los abogados electorales que han estado pendientes del tema y sobre todo al que nos llevará el caso”.

III

Uno de los abogados a los que se refiere Lorena Piñón es Fernando Morales Cruz, abogado quizás más identificado por la impugnación que hizo, a nombre del PAN, a la designación de Víctor Hugo Moctezuma Lobato como Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, y el final de esta historia es de todos conocida: ese nombramiento se vino abajo.

A qué me refiero con esto… no tanto a que Lorena, entre otros militantes del PRI que piden la renovación del Comité Directivo Estatal del partido, esté bien asesorada por un abogado que del tema, es evidente que entiende (observando el párrafo anterior), sino que echa abajo los intentos por desviar la atención de esta demanda hacia Fidel Herrera Beltrán “como el artífice de la campaña contra Flores Espinosa”, pues los “Amadeístas”, los “Aliancistas”, y los “Viístas” usan ese argumento en aras de restarle fuerza.

A ver si no salen ahora, conociendo al abogado, a decir que el PAN está detrás de Lorena Piñón y en su interés en la renovación del partido… ¡o peor aún! Que quien busque el cambio en el PRI ¡sea Yunes Linares!

IV

“Se interpone Per Saltum Juicio para la Protección de los Derechos Político-electorales del Ciudadano”.

¿Per Saltum? En primera instancia, uno piensa que es porque Lorena y priístas que la siguen “se saltó las trancas” del institucionalismo, pero en lo poco que nos fosforean las meninges, se entiende que este asunto ha de saltarse las instancias normales para irse directo a las grandes ligas, a los altos tribunales, al mismo estilo de Sara Ladrón de Guevara con un título en la mano, y será entonces, me pregunto, ¿que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea quien atienda de manera directa este caso… o la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¡Abogados! ¡Ilumínenme!

De ser cualquiera, el solo hecho de que llegue a alguna de estas instancias, es motivo para que Ochoa Reza reciba una sopa de su propio chocolate… porque a veces la omisión o no querer ver lo que ocurre en el priísmo de Veracruz, es igual una forma de corrupción…

Ahora, imaginen si Lorena Piñón ganara el caso…

