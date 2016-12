Justificado pedir prestado

• Los trabajadores no pueden terminar el año sin cobrar

Hilda Hermida Delgado.- Dadas las condiciones de crisis financiera por la que atraviesa la entidad veracruzana, la contratación de una deuda, como la anunciada por el Gobernado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, está justificada. Los trabajadores estatales, pensionados, jubilados y maestros no pueden terminar este año sin recibir sus salarios, prestaciones laborales así como su remuneración mensual.

En entrevista para lapolitica.mx, el diputado local por Boca del Rio, Juan Manuel de Unanue Abascal, señaló que aunque debe analizarse este polémico anuncio que dio el ejecutivo estatal, la situación presupuestal de Veracruz requiere de consenso y acciones en favor de la sociedad.

“Ahorita nos estamos dando cuenta que realmente dejaron una porquería, pero hablando en todos los sentidos vemos un caos. Seguramente todos los que integramos esta legislatura y el gobernador con su experiencia, su capacidad, su visión y todo el gabinete que trae, demás organismos autónomos y de la mano con la sociedad vamos a hacer muchas cosas por Veracruz”.

A 43 días transcurridos en la curul, Juan Manuel, se dijo contento y entusiasmado del trabajo que se ha venido realizando, pero sobre todo del que resta por hacer en el Congreso Local. Entre ellas mencionó que pronto estará abriendo su casa de enlace en la cabecera municipal Boca del Rio y espera en breve, caminar por las cinco ciudades que comprenden su distrito.

“Tenemos un plan de trabajo marcado, más o menos planeado, tuvimos muchas reuniones previo a que tomáramos protesta. Las necesidades del estado y todo lo que conlleva nos ha ido cambiando lo programado que traíamos. Voy a ser de la manera que dije en campaña, en mi vida cotidiana, desde adentro del Congreso y fuera del mismo”.

Primera iniciativa de muchas…

Sobre el trabajo legislativo de los panistas y en particular, de Unanue Abascal, ya presentó su primera iniciativa, la cual propone que la recaudación que realice la entidad a través del 3 por ciento a la nómina se utilice para la construcción de infraestructura pública pero también en apoyo a las MiPymes.

Son 2 mil 800 millones de pesos anuales por este concepto que pagan los empresarios veracruzanos y se espera que en esta semana pueda ser aprobado en pro de la sociedad veracruzana.

“Es el tres por ciento, que se recauda a todos los patrones que hacen un gran esfuerzo para pagarlo, y esto se iba a un fideicomiso anteriormente. El origen de este impuesto era para que lo recaudado fuera para Obra Pública y punto, con esto el Gobierno se ayudaba con este impuesto para construir carreteras, puentes etcétera, posteriormente modifican, primero empezó por el 2 por ciento y luego el 3 y modifican el destino de lo recaudado”.

Las otras opciones agregadas fue el pago de deuda y saneamiento financiero, y en esa modificación se basa la iniciativa presentada, “aún no se agota por la carga de trabajo pero esperamos que salga en esta sesión y me atrevo a decir que será aprobada porque es un tema benéfico para la entidad”.

Momentos difíciles para Veracruz…

Al abundar un poco más en el tema del crédito que Yunes Linares dio a conocer este lunes, de Unanue Abascal, subrayó que el Gobierno está buscando las opciones posibles para que la sociedad no sufra más la afectación que ya se refleja a causa del exgobernador, Javier Duarte de Ochoa y los cómplices que saquearon las finanzas estatales.

“Veracruz no es tratado con reciprocidad de parte de la federación. Veracruz es el quinto estado que aporta impuestos a la federación, recursos, el tema del petróleo. No hay reciprocidad, ahorita afortunadamente (…) ya se hizo el anuncio del apoyo del presidente Enrique Peña Nieto pero no es suficiente para empezar con el pie derecho y el gobernador, independientemente de todo ello comenta en la misma rueda de prensa que va solicitar un crédito menor y pagado a corto plazo”.

De esa forma es que Unanue Abascal justificó que se busque recursos a través de créditos bancarios debido a que la emergencia financiera de Veracruz lo necesita, “pensionados, maestros, doctores, empleados de gobierno, no sé pueden quedar sin sus prestaciones y sus sueldos, sería pésimo porque muchísimas familias comen de ahí, pasan sus fiestas, es un salario, un aguinaldo y prestaciones por las que han trabajado y aparte será pagado antes de que él se vaya, entonces estoy de acuerdo que si no hay otra vía u otra solución, considero que no hay otra forma correcta”.

Sobre la desincorporación fiscal que ha estado en boca de diferentes sectores, en cuanto a análisis, el legislador indicó que es un tema complejo del cual deben equilibrarse sus pros y contras, “se tiene que revisar perfectamente bien, no es un tema de que me separo fiscalmente de la federación y esto va cambiar”.

El panista de Boca del Río, dejó en claro, que como legislador siempre estará a favor de lo que beneficie a la ciudadanía, por lo que la solicitud de créditos para cumplirles con las responsabilidades del Estado, bien analizada, será apoyada por la curul que representa, “hay que estudiarlo de manera correcta y bueno, si es viable, en favor de las veracruzanas y veracruzanos, obviamente vamos apoyarlo en todos los sentidos”.

Desfile de ediles en la comisión de vigilancia….

Juan Manuel de Unanue, preside en la sexagésima cuarta Legislatura, una de las comisiones más polémicas y vitales en cuanto a fiscalización se refiere. Varios ediles han visitado su oficina para dialogar sobre sus inquietudes pero sobre todo para denunciar irregularidades en sus municipios.

“Hemos recibido ediles de tres o cuatro municipios. Hablando del panorama normal y cotidiano, el congreso del estado a través de sus secretaría de fiscalización recibe mensualmente documentación de los ayuntamientos para que de ahí con toda esta documentación se cierre la cuenta pública, se vaya al ORFIS y de ahí recibamos la dictaminación correspondiente”.

En ese sentido, indicó que no sólo las administraciones locales han tenido señalamientos de irregularidades también las dependencias de Gobierno, entes públicos descentralizados y se están revisando.

“El ORFIS, se encuentra ya en la segunda fase de solventación, estamos enterados la comisión que presido, que hay cuarenta ayuntamientos precisamente en esta fase y que tienen cuarenta y cinco días para solventar, porque tuvieron señalamientos en la primera fase y ahí o solventan con documentos o reintegran el recurso, sino hay daño patrimonial y se procede con responsabilidad”.

Esto, aclaró, no precisamente indica que hayan desviado el dinero o llevado a su bolsillo, pues pudo haberse registrado un error en la solventación; sin embargo, refirió que a finales de enero o principios de febrero, los municipios que tuvieron señalamientos debieron haber atendido las solicitudes del órgano fiscalizador.

La curul, es su prioridad y actualidad…

Aunque en meses pasados, su nombre sonaba como un posible aspirante para la candidatura por la alcaldía de Boca del Rio, Juan Manuel de Unanue, señaló que por el momento no ve otra prioridad más que sacar adelante los temas de la Legislatura. Ocupar un lugar en el Congreso Local es un privilegio que le otorgó el electorado.

“Afortunado de estar sirviendo a Veracruz como legislador, en el poco tiempo que llevo es una única y bonita experiencia poder estar dentro de las 50 personas que representan a los veracruzanos y a mí me gustaría estar en muchas más posiciones pero hay que cumplir primero con los tiempos, hay que hacer un buen trabajo, hay que hacer una carta de presentación para que la población me vuelva a dar un nueva oportunidad”.

Ya casi para terminar, el diputado local, señaló un empate entre los presidenciables Margarita Zavala y Ricardo Anaya, pues indicó a pesar de la juventud del Niño Maravilla su carrera al interior de la política lo respalda y por otro lado, la inteligencia y presencia de la esposa del expresidente de México, Felipe Calderon Hinojosa, hacen de estos buenos cuadros y papeles como aspirantes y mandatarios federales.

Finalmente, Juan Manuel de Unanue mencionó que la agenda es intensa y en los próximos días estarán eligiendo al próximo Fiscal General del Estado y aunque en la terna enviada por el ejecutivo está Jorge Winckler, esto no es garantía al ser un la legislatura plural en la que 34, por lo menos, deberán ponerse de acuerdo para elegir al nuevo abogado del estado.