Es pronto para pedir resultados al gobierno

• Hay voces que dicen que no ha hecho nada cuando apenas lleva 20 días la administración

Magnolia Reyes Utrera.- La diputada local María Elisa Manterola Sáinz criticó que a tan solo unos días del inicio del nuevo gobierno no dejen “de meterle traspiés” al trabajo que realizan las autoridades estatales.

En entrevista la presidenta de la mesa directiva, consideró que es una burla quienes acusan a las autoridades de no hacer nada cuando apenas están por cumplir sus primeros veinte días en el cargo.

En ese tenor detalló “me parece una burla que estén diciendo eso cuando ellos estuvieron 12 años y no pudieron hacer nada, hay que darle oportunidad”.

Por lo que incluso estimó que existen versiones que lo que buscan es fracturar la alianza PAN-PRD rumbo a las alcaldías. “El fin de semana estuve leyendo notas donde algunas pareciera que solo duplican que no puede el gobierno, o sea, van 18 días me parece una burla que estén diciendo que no han hecho nada”.

-¿Cuándo sería prudente pedir resultados?

-Tanto como tiempo no sé, creo que los resultados se tienen que ir viendo poco a poco, no de un día para otro, a los tres, cuatro días del cambio de gobierno surgieron algunos enfrentamientos y ya estábamos criticando al secretario de seguridad, no puede ser, esto es paulatino, el cambio se tiene que ir viendo poco a poco.

En otro orden de ideas, Manterola Sáinz desestimó que el ejecutivo del estado haya restado facultades al secretario de gobierno en sus funciones, por lo que estimó que ello obedece a las acciones propias de cada área que conforman la administración.

“El análisis que debe haber hecho el gobernador se tuvo que platicar con todas las fuerzas y las personas que iban a ocupar los cargos. A mí me parece que tuvo que distribuir bien qué es lo que tiene que atender la oficina del gobernador y qué el secretario de gobierno”, puntualizó.