Porque soy noticia…

• José Pastor

… es que me he convertido en un valioso botín cuando ha sido cuestionada mi falta de operación en favor de los realmente necesitados. Desde un inicio cuando fui creada como Comisión de Atención y Protección a los Periodistas, muchos quienes son “reporteros de a pie” señalaron que como organismo no funcionaría, y así fue. Mi trabajo no se pudo ver y al menos así lo han señalado diversos reporteros y hasta políticos, entre ellos la actual presidenta de la comisión del ramo en el Congreso local, María Josefina Gamboa Torales, quien incluso pidió la comparecencia de mi extitular, Benita González. Lo cierto es que este lunes se concluyó el plazo legal de los comisionados y tendría que escogerse a mis nuevos integrantes. Ya muchos han alzado la mano, y dicen quienes están en contra de mi existir, que algunos de ellos en realidad buscan tener el poder para desde ahí seguir operando para su beneficio particular, pues algunos de ellos en lo que más tienen experiencia es en saber vivir a costa del erario público, vendiendo sus plumas ante el mejor postor. Llama la atención que uno de mis ex comisionados, Jorge Morales, haya sido el primero en pronunciarse para estar al frente de mis riendas. Cuando él fue propuesto por un grupo de periodistas como comisionado llevaba el respaldo de ser una persona imparcial y duro cuestionador del gobierno estatal. A lo largo de su paso dentro de mis filas se observó su interés por hacer algo por el gremio periodístico, pero sólo se quedó ahí, tal vez porque no lo dejaron hacer más. Permitirle llegar ahora a ese puesto sería una buena forma de saber si ahora sí lo dejan trabajar… ¡Habrá ardidos!

… VUELVO a ser noticia. Tenía ya mucho tiempo en que no estaba en el ojo del huracán. Desde los tiempos en que Miguel Ángel Sánchez de Armas era mi director no se había hablado de mí como Radiotelevisión de Veracruz. En aquel entonces era muy criticable la mala relación laboral que imperaba con el sindicato opositor, por lo que se desenvolvieron muchos escándalos, donde Sánchez de Armas terminó siendo repudiado hasta por el gremio periodístico. Ahora el dirigente del sindicato oficialista, Jorge Rodríguez, advirtió que llegarían a un paro laboral si este martes no les depositan su quincena correspondiente… ¿Harían lo mismo si el gobernador hubiera sido Javier Duarte?

… ME SIGO burlando de todos. Resulta que si bien el gobierno federal liberó una orden de aprehensión en mi contra, pareciera que en realidad fue realmente una tomada de pelo para los mexicanos. Lo cierto es que como Javier Duarte de Ochoa vivo en la impunidad y hay quien asegura que con la protección de las autoridades federales, quienes no tienen el más mínimo interés de encontrarme. Ya mi abogado reveló que estoy fuera del país desde el mes de noviembre. Ya el grupo Anonimus reveló que al denunciar sobre mi paradero sólo recibieron amenazas de la policía. En resumen, creo que son válidos los señalamientos en torno a que se me está cuidando por alguna extraña razón… ¡Eso de los favores políticos!

… ME LLAMAN el grupo parlamentario marro. Entre las curules del Congreso del Estado se ventila que como diputados del Partido Morena no comemos plátano por no tirar la cáscara. Y es que dicen que no queremos soltar dinero y que más allá de la medida populista de no cobrar bonos y reducir el salario, en realidad es que apenas nos juntamos a quienes nos duele el codo. Lo cierto es que la queja insistente es que nos hace falta un asesor de medios de comunicación pero no lo queremos contratar debido a que queremos que esté alguien con nosotros, pero sólo por amor al arte. Y mira que nos encanta salir en los medios de comunicación, pero eso sí, sin pagar… ¡Ternuritas!

… YA ME VI. Resulta que como Jorge Winckler Ortiz no me conformo con ser visitador general de la Fiscalía General del Estado y por ello se hará hasta lo imposible para que sea nombrado como titular de este organismo. Se sabe que ya anda toda una operación a fin de convencer a quienes deberán emitir su voto para que se dé mi designación. Incluso, se menciona que algunos priístas, acostumbrados a eso de la corrupción, podrían al final acceder a firmar y garantizarme su voto, a cambio de buenas negociaciones. Y es que como priístas no hay mucho de dónde agarrar y tienen que tomar lo que les ofrezcan, pues el poder está perdido en varios kilómetros a la redonda… ¡Lo lograré!

La noticia soy yo todos los martes, por el simple placer de ser noticia. José Pastor, soynoticia@gmail.com