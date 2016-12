Se analizan más expulsiones del PRI 

• Alejandro Aguirre Guerrero

La expulsión de Arturo Bermúdez, Gabriel Deantes y José Antonio Chara Mansur de las filas del PRI son consecuencia de dos asuntos fundamentales: primero, los señalamientos sobre irregularidades que pesan en su contra, y segundo, Javier Duarte sigue prófugo de la justicia.

Mientras el exgobernador siga huyendo con éxito de las autoridades, el fuego continuará quemando los pies de aquellos que fueron cercanos a él, es la ley del desquite, “si no puedo castigar al gran ladrón, me centro en quienes presuntamente lo secundaron”.

Aquí, en esta columna, lo hice saber con varias semanas de anticipación: habría duartistas expulsados del PRI antes de finalizar diciembre, y se cumplió. También señalé que mientras Javier Duarte siga jugando a superar al Chapo en sus dotes de escapista, sus antiguos “entenados” serían la carne de cañón predilecta.

Ahora bien, se me informa que no son los únicos exfuncionarios de Duarte que serán expulsados del PRI. En esta oportunidad, por estrategia, se procedió contra aquellos que actualmente no desempeñan cargos públicos; faltan aún “alguno o algunos” de los diputados en funciones.

Los casos que se analizan en el CEN del PRI, por el momento, son los de Alberto Silva Ramos y Adolfo Mota Hernández. Ambos personajes cuentan, de manera presunta, con señalamientos puntuales en cuanto al uso de “empresas fantasma”.

Tanto Silva como Mota han sido señalados por los portales de Animal Político y Eje Central, como supuestos usuarios del esquema fantasma para enriquecerse, o bien, enriquecer a alguien más. El PRI de Enrique Ochoa, en la antesala del 2017, ante la duda o rumor, prefiere actuar buscando restituir algo de la percepción ciudadana veracruzana.

También se me informa que en el caso de los legisladores que no están afiliados al PRI, pero llegaron a su curul en alianza con el tricolor, son también analizados en una comitiva especial con el Verde Ecologista, o bien, en situaciones especiales, con Nueva Alianza.

