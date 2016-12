Arquidiócesis tiene cero tolerancia a pederastia, dice cardenal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El cardenal Norberto Rivera Carrera rechazó haber encubierto a algún sacerdote acusado de pederastia durante todos los años que lleva al frente de la Arquidiócesis de México, detalló que al menos 15 sacerdotes han sido enjuiciados y sentenciados por este delito.

En conferencia de prensa afirmó que en la Arquidiócesis de México tienen “cero tolerancia” con la pederastia y que desde hace 18 años establecieron normas claras tanto para prevenir como para castigar este delito que “destroza la vida de un inocente, destroza la vida de toda una familia”.

“Yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta, de hecho aquí en la Arquidiócesis al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros aquí tenemos que hacer la investigación, se manda toda la documentación a la Doctrina de la fe, a Roma, y el santo padre es el que ha tomado las decisiones en esos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México”, enfatizó.

Rivera Carrera aseguró que las denuncias recibidas por este delito siempre son atendidas, sin embargo “no falta quien inventa que yo en determinado momento protegí, cuando en realidad aquel sacerdote o ya está en la cárcel o ya está retirado del ejercicio del ministerio”.

Sin mencionar nombres, destacó que han habido casos en los que un sacerdote fue acusado pero las autoridades no han encontrado elementos para seguir adelante; en ese sentido reconoció que la Cámara de Diputados aprobarán medidas más rigurosas contra la pederastia a nivel federal, consideró que era una medida “absolutamente necesaria y urgente” para castigar este crimen.

Indicó que en los 21 años al frente del arzobispado de México, ha enfrentado múltiples obstáculos como las críticas que surgen cada que inicia una obra, sin embargo indicó que “en ningún momento he violado la ley ni he violentado a las personas”, sino que todas las cosas que se han hecho han sido con la intención de mejorar la Arquidiócesis y la Ciudad de México.