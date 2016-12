Que diputados sólo recibirán 150 mil de aguinaldo

• El legislador Jorge Carvallo dijo que no tendrán bono navideño de un millón de pesos

Ricardo Chua Agama, Veracruz, Ver.- El diputado federal priísta, Jorge Carvallo Delfín, rechazó que se hayan autorizado un bono navideño de un millón de pesos.

Indicó que lo que recibirán es su aguinaldo, tal y como la marca la ley.

Detalló que se trata de un monto de 150 mil pesos aproximadamente y cada legislador decidirá cómo utilizarlo.

Destacó que su sueldo normal es de 73 a 74 mil pesos y sólo de viáticos les pagan más de 40 mil pesos que utilizan para trasladarse a sus respectivos Distritos o a lugares donde los envían comisionados.

“Los diputados ganamos entre 73 mil y 74 mil pesos, tenemos 40 y tantos mil pesos que son de viáticos, que son los que usamos para en mi caso volar de aquí a México y de México a Veracruz, y a las diversas regiones donde tenga que estar en comisión y vamos recibir entre 140 y 150 mil pesos de aguinaldo”, detalló.

Jorge Carvallo consideró que a veces, lo que se publica es doloso e irresponsable.

“No es cierto, creo que a veces es especulativo ese tipo de publicaciones y a veces irresponsable, no hay tal bono, les puedo enseñar mi estado de cuenta el día de hoy y no es tal hecho, creo que a veces hay que ser responsables en esas declaraciones y al día de hoy no hay tal bono”, puntualizó.

A su paso por la terminal área de esta ciudad, dijo que en su caso ese recurso lo destinará para cumplir compromisos de campaña, hará dos posadas con líderes de comunidades y personas de la tercera edad.

También indicó que apoyará para la construcción de bardas, baños en escuelas y drenaje para el mercado municipal de San Andrés.