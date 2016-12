“Fidelinhas” en la LXIV Legis

• Salvador Muñoz

Cuando todo parecía que la LXIV “se la iba a prolongar” con el asunto de la titularidad de la Fiscalía General del Estado, más cuando Morena se estaba poniendo sus moños porque nomás no soltaban prenda, se llegó a una decisión salomónica: que cada fracción pusiera un tanto de candidatos de acuerdo al sapo, es decir, al tamaño de la bancada, así por ejemplo, Juntos por Veracruz puso una carta, una buena carta sobre la mesa: Guillermo Humberto Beck Chiquini, de sobrada experiencia, ni duda cabe.

De los nueve restantes, hay unos también conocidos por su labor y otros, por su profesionalismo y también por su bondad, su ser persona, como lo es Ignacio Paz Serrano, si no mal recuerdo, nativo de Río Blanco, quien tiene un amplio camino recorrido en agencias del Ministerio Público, así como en diversos cargos dentro de Ayuntamientos y en el Registro Civil, además del Congreso. Un excelente profesional y todavía una gran persona.

También están dos Jorges conocidos; uno, por su reciente historia (Winckler Ortiz); el otro, por su larga historia (Yunis Manzanares).

Se suman a éstos Dulce María Silva de la Miyar, Tania Celina Vásquez, Rafael Agustín Hernández Virués, Ricardo López Henaine, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez y Gerardo Rafael Ramos Maldonado.

Ahora, a esperar el análisis de cada candidato…

(Entre paréntesis)

Empezó a circular un video con el sello de Visor Legislativo, sección incorporada a ONEA México. Trata sobre la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Mariely Manterola Sáinz. El video se basa en información recabada en las redes sociales y algunos medios. Acusan a Mariely de haber llevado a la bancarrota a la Fundación Produce, cuando de todos es conocido que fue la primera en negarse a la petición del Gobernador Duarte de “mocharse” con los proyectos. De ahí p’al real, ¡congelada! Mencionan a su hermano de ser “recomendado” de Mariely para ocupar el cargo de subsecretario de Gobierno cuando igual se sabe que la relación Miguel Ángel y Pedro viene desde el chirinato. Si uno fuera igual de mal-pensado, diría que José de la Torre está muy interesado en que nadie le haga sombra en su enésima intención de ser candidato a la alcaldía de Martínez de la Torre, pues muchos de sus amigos y conocidos estuvieron repartiendo con gusto este video en la zona citrícola… el fuego amigo ya empezó a menos de 20 días de haber iniciado su gobierno Yunes Linares.

La mano que mece al Congreso

Por cierto, cuentan que el pasado martes, vieron cruzar el recinto legislativo a Vicente Benítez dirigiéndose hacia Gerardo Buganza Salmerón. Una vez alcanzado el objetivo, se trabaron en una plática, en un diálogo, que de acuerdo a las gesticulaciones y ademanes, se veían muy acalorados… muy bravos…

El asunto no tendría ninguna trascendencia de no ser porque de manera muy tersa, suave, sin hacer mucho ruido, una figura que apareció en la toma de protesta del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, sigue estando presente en el Congreso.

No es para menos… mientras Sergio Hernández Hernández busca el diálogo, consenso, acuerdo, dentro de los términos políticos, hay quienes empiezan a maniobrar con la escuela del fidelismo en su más pura acepción: Erick Lagos Hernández.

Es posible que haya quienes digan que ni se aparece por allí desde el pasado primero de diciembre… no lo necesita…

De un modo u otro, las extensiones de sus tentáculos llegan hasta el Congreso local en varios personajes, tan sólo por citar uno: Sergio Rodríguez Cortés, que en buen castellano significa Rogelio Franco Castán, que traducido en fidelismo, imagine entonces ¡quién podría ser el principal asesor externo del secretario de Gobierno en los tejes y manejes de Palacio de Gobierno!

Al interior del Palacio Legislativo se cuenta que Erick Lagos, al estilo fidelista, ya acercó a los diputados Juan Manuel del Castillo, Gerardo Buganza y Vicente Benítez con el secretario de Gobierno… eso en el buen plan. En el plan “Darth Vader”, ya envió a una que otra “Barbie” para que algunos diputados conocieran a sus amiguitas. Hasta allí no se ve “el lado oscuro”. El asunto es cuando aquel legislador recibe llamadas o mensajes “en horario familiar” que ocasionan cierto desgaste casero y se quiera o no, merma al político. ¿El motivo? Son aquellos diputados que se han vuelto muy críticos no sólo del Gobierno pasado, sino de sus funcionarios. ¿Quién acolchona a Erick? Pues Callejitas, con quien se dice, ha hecho excelente mancuerna.

Despacio, sin hacer mucho ruido, Erick Lagos puede ir armando desde el Congreso local el puente para sobrevivir el bienio sin que le hagan bulla. Aliados y aliadas ¡le sobran!

