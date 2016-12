Xalapa avanza

• Pese a ser víctima de un gobierno corrupto, se fortaleció y ahora tiene mejor cara

• Destaca el manejo transparente de los recursos que tienen a la ciudad sin pasivos

• Reconoce Yunes Linares la honestidad y eficiencia del alcalde

Francisco Guevara Méndez.- El alcalde Américo Zúñiga dejó constancia de que a pesar de que la ciudad fue presa de un Gobierno corrupto e irresponsable, la capital está de pie, fuerte y avanza con rumbo. Destacó que no tiene deudas y sí en cambio mucha obra pública, a pesar de que le regatearon los recursos que le corresponden.

Con la compañía del gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, y todos los integrantes del cabildo xalapeño, el Presidente Municipal, Américo Zúñiga, inició su Tercer Informe de Labores, en el auditorio de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura.

Dijo que hoy de la mano de un Cabildo comprometido, de Delegados, Agentes Municipales y el respaldo de autoridades federales, así como de empresarios, se han alcanzado grandes logros. “Xalapa ha mejorado y lo ha hecho con la capacidad y voluntad de todos”.

Destacó que Xalapa fue reconocida por iniciar un proyecto de modernización catastral, por presentar un proyecto innovador en la recolección de basura, asimismo recibieron el reconocimiento por el buen manejo de las finanzas.

Indicó que su administración eliminó la categoría de Lista de Raya para beneficiar a los trabajadores; se logró pagar laudos pendientes y hoy Xalapa queda sin pasivos laborales: “Resolvimos al cien por ciento los laudos laborales en ejecución, ahorrando más de diez millones de pesos a la administración municipal”.

En materia de alumbrado, informó que se logró elevar al 98 por ciento la cobertura de este servicio. Además se alcanzó el 97 por ciento de los hogares xalapeños que cuentan con el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado.

También resaltó que su Gobierno se ha dedicado a transformar parques, calles y avenidas, para tener una ciudad ordenada y limpia. “Hoy, podemos decir con orgullo que hemos cambiado el rostro de Xalapa”.

Dijo que este año Xalapa ha alcanzado récords históricos en inversión, pues se han destinado más de mil 200 millones de pesos en el centro histórico, las colonias y las congregaciones.

Todo esto en más de 200 calles nuevas, puentes, obras hidráulicas y sanitarias, donde destacó colectores, como: el Amazonas, Coatzacoalcos, Fernando Gutiérrez Barrios, Ojo de Agua, Santa Rosa, División del Norte, Bugambilias y Santa Bárbara, entre otros que han beneficiado a colonos.

“Estas son obras que no se ven, que no lucen y que refrendan el compromiso de un gobierno que no trabaja para el aplauso, que trabaja hoy, en el presente, para solucionar problemas de las nuevas generaciones de xalapeños que verán las inundaciones en decenas de colonias como cosa del pasado”.

Zúñiga Martínez destacó el rescate de 120 espacios deportivos y recreativos con una inversión de más de 124 millones de pesos.

Y como parte del programa “Alcalde en tu escuela”, informó que se han beneficiado 350 Instituto educativos.

En ese sentido, reveló que su meta es “que no haya una sola escuela que se quede fuera de los programas federales por no tener una escritura o certidumbre jurídica. Más que tabletas, computadoras, proyectores, útiles, desayunos escolares, becas, apoyos para viajes educativos y artísticos, les hemos dado herramientas a nuestras niñas, niños y jóvenes, para que puedan mover al mundo. Trabajamos con el corazón, para servir con pasión”.

En materia de cultura, dijo que han recibido reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Se logró la rehabilitación del Centro Recreativo Xalapeño, el Museo Casa de Xalapa, el Teatro J. J. Herrera y el Auditorio Salvador Díaz Mirón. Asimismo se logró el rescate del Teatro la Libertad.

“Xalapa se ha consolidado como capital de la cultura con el Festival de las Flores, el Festival Nacional de Tunas Femeniles, el Festival Emilio Carballido, el Xalapa Jazz Festival y con más de 2 mil eventos culturales que hemos organizado para acercar las expresiones artísticas a toda la población”.

Al agradecer la presencia de la Rectora Sara Ladrón de Guevara, indicó que han trabajado al lado de la Universidad Veracruzana en proyectos de movilidad urbana sustentable y en convenios de capacitación para su personal.

Aseguró que como administración municipal seguirán apoyando a la Máxima Casa de Estudios, y en 2017 se estará entregando el puente ciclo-peatonal de la USBI, las avenidas que rodean el Museo de Antropología de Xalapa, Acueducto y Primero de Mayo, “y seguiremos respaldando esquemas que beneficien a la comunidad universitaria”.

El presidente municipal recordó que en Xalapa se ha alzado la voz por un federalismo más equitativo, por un municipalismo que fortalezca los gobiernos locales.

“Lo hemos hecho desde la FENAMM, pero también al lado de mis compañeros alcaldes, que hemos sido víctimas de la corrupción de un gobierno estatal que desvió más de 3 mil millones de pesos que pertenecían legítimamente a nuestros gobernados. Porque creemos en las instituciones iniciamos una lucha formal, tocando puertas en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Al agradecer su presencia en su informe, dijo esperar que el mandatario estatal apoye a la capital del Estado y permita realizar un trabajo coordinado para beneficio de los xalapeños.

Adelantó que lo que viene para Xalapa significa más en materia de obra pública. Se continuará con la sustitución de caballos por motocarros. También contará con otra estación de Bomberos en la localidad de El Castillo, toda vez que su Gobierno está comprometidos con la vida de los xalapeños.

También se iniciará el proyecto del Eje Oriente, en el cual esperan el apoyo del Gobernador del Estado de Veracruz. Se espera contar con un biodigestor que permita generar energía limpia y así tener un gran ahorro en esta materia.

Para concluir, dijo que habrá más acciones transparentes, más obra pública con la participación empresarial, que al día de hoy suman 50 calles. Continuará la lucha por el mejoramiento de la capital.