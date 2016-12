Niega Yunes ruptura con Peña Nieto

• Reitera que es Hacienda la que no le cumple a Veracruz

• Se dispersaron recursos y ya nos quedamos en cero, aseguró

Carlos Hernández.- Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz, explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no debe de politizar los recursos, “Veracruz está en una crisis financiera y hoy mismo nos estamos quedando sin dinero”.

Yunes Linares fue entrevistado durante su recorrido en el Centro Histórico de Xalapa, donde saludó a los xalapeños y a un grupo de niños con discapacidad que cantaban la tradicional Rama.

Durante la entrevista, negó que haya alguna ruptura con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, no ha cumplido con el apoyo a la entidad veracruzana. “Veracruz merece un trato equitativo”.

En ese sentido, explicó que la federación apoyó al estado de Oaxaca con mil millones de pesos y el Estado de México trae incrementos enormes con relación a lo que Veracruz va a recibir.

“No puede haber disparidad, no debe haber manejo político en el presupuesto, Veracruz se encuentra en una situación de crisis financiera, no tenemos absolutamente para nada, no hay para pagar los servicios básicos del estado. Si apoyó a Oaxaca, debe apoyar a Veracruz”, detalló.

Agregó que este miércoles la Secretaría de Finanzas de Veracruz comenzó a pagar la primera quincena de diciembre y los 20 días de aguinaldo, “pagamos a la Universidad Veracruzana 350 millones de pesos, pero hoy mismo nos estamos quedando sin dinero”.

“La Secretaría de Hacienda se equivoca, no puede manejar de ninguna manera con sentido político el presupuesto”, concluyó.