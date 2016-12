No es momento de más créditos

• Es un asunto que se tendrá que analizar, pero que no es el adecuado

Magnolia Reyes Utrera.- Ante los señalamientos que se siguen presentando en contra de algunos legisladores, el diputado local Fernando Kuri Kuri afirmó que no le preocupan las acusaciones en contra de quienes integran la bancada mixta del Congreso Local.

En entrevista, el coordinador de la bancada mixta “Juntos por Veracruz”, minimizó los señalamientos surgidos en contra del diputado Rodrigo García, por presuntos nexos con organizaciones delincuenciales, así como las acusaciones que han prevalecido contra el diputado Vicente Benítez.

Motivo por el cual comentó: “Siempre estamos expuestos a señalamientos y las dependencias tendrán que hacer su propio trabajo… que lo comprueben y si lo comprueban cada quien tendrá que ser responsable de sus actos”.

– ¿No le preocupa los señalamientos hacia los diputados?

– No me preocupa, no nos preocupa.

– ¿Se podría convertir en cacería de brujas?

– Si ustedes lo ven así, dicen que lo que se ve no se juzga, acaba de pasar también algo con el integrante del grupo, Ernesto Cuevas, entonces lo bajaron, lo amenazaron con armas el día de ayer (lunes), volvió a pasar lo mismo.

Y aunque el coordinador de la bancada señaló no querer hacer una declaración sin fundamento ante el cuestionamiento de que son actos de intimidación para los integrantes de Juntos por Veracruz, insistió en que lo que se ve no se juzga.

El crédito

Por otra parte, Kuri Kuri fue cuestionado sobre la posibilidad de que el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes, solicite autorización para recibir un crédito ante los pendientes financieros que se viven en la entidad, a lo cual dijo considerar que no es momento se acarrear más deuda al estado.

“Creo que en este momento no (solicitar crédito), no estamos para seguir endeudando el estado, tendríamos que valorarlo, analizarlo, pero en este momento no”.