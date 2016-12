En Salud hay mucho aviador

• Son familiares de Duarte y de los ex secretarios de la dependencia

Ricardo Chua Agama, Veracruz, Ver.- Reconoce la delegada de la sección 40 del sindicato de trabajadores de Salud, Rosa María Jácome Hernández, que hay aviadores en el sector salud.

Indicó que se trata de familiares y amigos del exgobernador Javier Duarte y de los secretarios en turno.

Comentó que ellos llegaron a contar al menos una decena de aviadores, gente de confianza que no iba a laborar pero aparecían en la nómina del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

“Hay unos que estaban en nómina y no aparecían físicamente”.

Entrevista en el Aeropuerto Internacional de Veracruz, dijo que esperan que como lo anunció el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, se acaben los aviadores en el sistema.

“Va a haber muchos contratos desocupados de gente recomendada que hay muchísimos, y muchos avioncitos que había; y entonces eso se tiene que acabar, yo siempre he dicho que no deben estar, pero el que manda era allá, en Xalapa”, comentó.

Refirió que aunque detectaron aviadores, aseguró que no está en su inherencia quitarlos.

“Nosotros no porque esos son de confianza que los pone el Secretario de Salud, el gobernador, recomendado de fulanito, ésos son los aviones de siempre”, puntualizó.

Por otro lado, comentó que espera les paguen a los trabajadores las dos quincenas que les tienen que depositar el próximo jueves.

Se trata de dinero del gobierno federal, no del estatal, por ello espera no se repita lo que la pasada quincena que no les depositaron a todos y los trabajadores afectados decidieron manifestarse.