Hay mucho regidor inútil

Hilda Hermida Delgado.- El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, adelantó este lunes, que enviará al Congreso Local, una propuesta para reducir el número de regidurías en la entidad como parte de la reestructuración financiera que se requiere.

La base de esta iniciativa será eliminar 236 regidurías de los ayuntamientos del estado con lo que se ahorrarían 137 millones de pesos anuales, es decir, más de 550 millones para el siguiente cuatrienio.

“Pongo como ejemplo Orizaba, que tiene 5 ediles y funciona perfectamente bien, hay municipios que tienen 15 ediles y funcionan no tan bien como el Ayuntamiento de Orizaba”, expresó en la misma conferencia de prensa donde detalló la emergencia económica que hay en la ciudad.

Y en ese sentido, el ejecutivo del estado, informó que su gabinete no cobrará su sueldo hasta que no se regularice la situación financiera de su gobierno. Esto incluye a secretarios, coordinadores y demás subordinados llegados con su administración.

“Lo que hemos planteado y lo he dicho el día de hoy, es que vamos a programar los pagos, quiero decirles y se los agradezco mucho, que todos los miembros del gabinete y empleados que están aquí presentes y el gobernador no contaremos con nuestro sueldo hasta en tanto no haya recursos, hasta en tanto no haya recursos. En el mes de febrero, marzo, cuando haya recursos lo haremos, el sueldo acumulado, pero mientras tanto no lo cobraremos”.

En ese sentido, dijo que buscará la forma de pagarle a los trabajadores al servicio de Gobierno del estado a partir del mes de diciembre, aunque podría prolongarse hasta febrero.

“A los trabajadores trataremos de pagarles lo más posible en diciembre y trataremos de convenir también con ellos un programan de pagos que no exceda del mes de febrero, pedimos su comprensión, no hay de otra, literalmente, no hay de otra”.

Finalmente, dijo que no será utilizada la “Casa Veracruz” como vivienda del gobernador pues el costo anual de mantenimiento de este inmueble es de 60 millones de pesos, “es un agravio para los veracruzanos, no la voy a utilizar”.