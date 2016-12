Yunes: Justos por pecadores

• Salvador Muñoz

El panorama que ofrece el Gobernador concentrado en cinco palabras, quizás no lo entienda un gran grueso de la población, pero es seguro que lo resiente: Crisis financiera y desastre social.

Por otro lado está la burocracia, la que aún está temerosa de un gobierno, en voz de sus subordinados, que llega con la guadaña desenvainada, pidiendo renuncias a diestra y siniestra, sin atender o entender condiciones económicas o familiares.

¿Cuántos padres de familia están siendo amenazados por el nuevo jefe o jefa que les exige hoy la renuncia? ¿Cuántos nuevos jefes (entendiendo éstos como secretarios, subsecretarios, directores) han hecho una evaluación del personal a conciencia en aras de ser justos, predicar lo que en campaña se prometía? Pocos, muy pocos…

Se entiende la situación que atraviesa el estado, pero no se puede tasar a todos bajo un mismo estigma.

II

Cito al Gobernador Yunes Linares: “Decir ‘aviador’ es decir ‘delincuente’; por ello es que serán revisadas las estructuras orgánicas de las dependencias”. Creo que quienes trabajan horas/nalga en cualquier punto de Veracruz; quienes laboran cargando; quienes chambean bajo el sol, sea campo o mar; quienes se juegan su desayuno, comida y cena todos los días para llevar algo a la casa por no estar sujetos a un salario fijo; quienes estuvieron sufriendo la extorsión de una mujer y un grupo de personas que bloquearon la arteria más importante de la ciudad, celebran la medida a implementar por parte del Gobierno… pero es seguro que nadie festeje que sus secretarios, subsecretarios o directores, exijan la renuncia a un empleado que lleva 18, 15 ó 10 años laborando y viendo cómo la basificación soñada llegaba a la hija, hermana, pariente del político, del diputado, del funcionario… a la amante del político, del diputado, del funcionario (o al amante, porque también ellas, las políticas, tienen su corazoncito)… ¡vamos! ¡hasta base le tocó al hijo o hija del periodista, del columnista! pero a ellos no, a ellos que hoy les piden la renuncia…

Los mismos empleados saben quiénes son aquellos que son “aviadores” o que simplemente fueron beneficiados por tener una palanca, un padrino, una madrina… basta preguntar.

III

Habrá medidas fuertes, no sé si radicales, pero habrá medidas fuertes. La apuesta del Gobernador es el bien común por sobre el de unos cuantos. Dice que no ha de cobrar junto con sus colaboradores hasta que se estabilice la situación del estado. Realmente me suena más a populismo. Hay cosas más efectivas que esos anuncios como pueden ser la detención de personas como Citlali Topacio Hernández, la mujer que durante siete horas mantuvo el caos en la salida a Veracruz.

Pero no basta que sea levantada por un grupo de policías… ahora se quiere ver que la ley se cumpla, vamos, como el mismo Gobernador lo dijo: hacer valer la ley para que las manifestaciones no afecten el derecho de terceros. Llevar a juicio a esta mujer puede sentar un precedente y es seguro que un gran grueso de la población lo aplauda… aunque por el otro lado, la burocracia se esté comiendo las uñas esperando la ejecución de las medidas anunciadas por el Gobernador… aunque se corra el riesgo de que paguen justos por pecadores.

