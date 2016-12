Ahora urge seguridad en tramo carretero

• Arturo Reyes Isidoro

Tal como ofreció que lo haría, ayer por segundo domingo, el segundo de su mandato, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares lo dedicó a atender el tema de la seguridad, ahora en el norte del Estado.

En el marco de la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, que se celebró en Poza Rica, fue presentado el “Operativo Zona Petrolera y Citrícola” para aquella parte del Estado, en el que participarán las fuerzas federales y estatales a fin de restablecer la paz y la tranquilidad, se informó.

Urgía una acción coordinada. Hace algunos pocos años, el entonces delegado de la Secretaría de Gobernación, Alberto Amador Leal, confió a este columnista y al colega Raymundo Jiménez, que se había convertido en la zona más peligrosa del Estado y la llegó a equiparar con Ayotzinapa, entonces de moda; nos dijo que Poza Rica y su región eran el Ayotzinapa de Veracruz, y que el Gobierno federal se disponía a intervenir.

A reserva de esperar los resultados, por lo pronto, qué bueno por los habitantes de toda el área.

Pero hay un tramo de Veracruz que requiere de atención especial y me hago eco en especial de miles de veracruzanos del sur que o han vivido ya una mala experiencia o han corrido y corren peligro: el tramo carretero entre Tinajas y Acayucan, que a veces se extiende hasta Santa Fe, para quienes viajan de Xalapa o del puerto jarocho hacia Coatzacoalcos o viceversa.

En “Prosa aprisa” narré cómo una madrugada atacaron el ADO en el que viajaba y sólo nos salvó la pericia y el valor del conductor, cómo otra vez dañaron a machetazos un vehículo en el que viajaba un hijo mío que había ido en plan de trabajo con otras personas, y cómo a otro estuvieron a punto de matarlo arriba de otro ADO cuando regresaba también de trabajar.

En los últimos dos casos se dio parte a la policía pero en Acayucan, a donde pudieron ponerse a salvo, un oficial de la policía federal con todo descaro de plano dijo que eran muy pocos los policías para cubrir el tramo y que no podían hacer nada. La prensa del sur ha dado cuenta de asaltos con víctimas mortales y varias mujeres violadas.

Durante el gobierno anterior hicimos públicas las denuncias, pero nunca se hizo nada por atender el problema. Nosotros y muchos dejamos de viajar por las noches, pero hay muchas personas, incluyendo jóvenes estudiantes, que tienen que hacerlo y corren mucho peligro.

Me gustaría escuchar un operativo especial que incluyera recorridos permanentes de las policías por esa carretera, sobre todo ahora que miles de estudiantes están a punto de salir de vacaciones y viajarán por el tramo, o que muchos trabajadores irán a visitar a sus familiares o vendrán hacia Xalapa.

Cientos, miles de familias descansarán y dejarán de preocuparse si la nueva administración decide enfrentar el problema.

Esperan milagro

“María de Guadalupe ha intercedido para que se realicen muchos milagros y creemos que lo seguirá haciendo”, dijo ayer en su comunicado dominical la Arquidiócesis de Xalapa a través de su vocero el presbítero José Manuel Suazo Reyes.

Eso esperaban ayer miles y miles de trabajadores creyentes guadalupanos mientras se preparaban para ir a cantarle las “Mañanitas” a la Morenita del Tepeyac: esperan que este lunes el gobernador Yunes Linares anuncie que sin contratiempos aunque con mucho esfuerzo y dificultad se les pagará su sueldo puntual y su aguinaldo, al menos la mitad, aunque la otra parte se les entregue antes del 6 de enero.

La noche del viernes pasado vaya que causó zozobra el boletín oficial que informaba de una reunión del gobernador en la Secretaría de Finanzas donde analizaba la crisis financiera del Estado.

A muchos les quitó el sueño la parte que decía: “… se ha llegado ya a conclusiones que han motivado una gran preocupación, toda vez que conforme pasan los días se han encontrado quebrantos mayores en distintas áreas, compromisos de pago urgente en diferentes rubros y es indispensable encontrarle solución, teniendo a la vista que diciembre es un mes de alto gasto en materia salarial, por sueldos, aguinaldos y otras prestaciones”.

Digo que hubo zozobra porque me llovieron mensajes de inquietud de trabajadores que me expresaban su temor de pasar una Navidad y un fin de año sin dinero y me preguntaban qué sabía, si les iban a pagar o no. A la medianoche seguía recibiendo esos mensajes.

Al final del boletín se decía: “El lunes el Gobernador dará un informe sobre la situación real y las decisiones que habrán de tomarse para resolver este grave problema”. Este lunes toda la empleomanía estará atenta a lo que informe.

Caso Duarte, ¿le apuestan al olvido?

Este lunes se cumplen dos meses que dimitió el entonces gobernador Javier Duarte y de él ni sus luces.

Qué poco tiempo ha pasado, pero también cuánto tiempo ha transcurrido.

El 12 de octubre, solicitó a la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura autorización de licencia para separarse del cargo.

Con ese motivo, dirigió entonces un mensaje grabado, televisivo, en el que reiteró su responsabilidad de defender el principio de que la Ley debe aplicarse sin distingo alguno, “sea quien sea y caiga quien caiga”.

Con mucha sangre fría y con mucho cinismo, dijo: “hoy las circunstancias derivadas de imputaciones falsas y con fines electorales presentadas hace unos meses, hacen necesario que por congruencia y honorabilidad deba dedicar tiempo y atención a limpiar ante la opinión pública y aclarar ante las instituciones de procuración de justicia mi nombre y el de mi familia”.

En cuanto pudo, escapó, permanece prófugo y escondido. ¿De veras la PGR no lo encuentra? ¿Si ya tenían orden de aprehensión por qué no lo vigilaron para que no huyera? ¿Le están apostando al olvido? ¿Lo protegen para que no hable y diga lo que sabe que puede ser comprometedor para muchos?

Winckler, ante su primera prueba de fuego

La que se podría considerar como la primera prueba de fuego para el encargado de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, se le presentó el jueves pasado.

Ese día por la madrugada el periodista Silverio Quevedo Elox sufrió secuestro exprés y fue objeto de robo en su domicilio, en la Unidad Habitacional Río Medio del puerto de Veracruz.

Presentó denuncia formal, Winckler se reunió con él en conocido café y se informó que para su seguridad así como de sus familiares se les habían asignado medidas de protección, así como en su domicilio.

“La FGE agota todas las diligencias de rigor y posibles líneas de investigación para esclarecer en su totalidad el origen del ilícito así como para identificar, ubicar y llevar ante las autoridades a los presuntos responsables”.

El propio periodista se encargó de desvincular su trabajo profesional con lo ocurrido, pero como quiera que sea fue la primera agresión a un conocido comunicador en el nuevo gobierno.

Una de las pesadas cargas de la pasada administración fueron las agresiones a periodistas, casi todas impunes hasta ahora. El Fiscal encargado tiene que ofrecer resultados si quiere establecer diferencia con el pasado inmediato.

A Silverio mi solidaridad y la exigencia de que se esclarezca la agresión que sufrió y se castigue a los culpables.

Larga vida a Notiver

Como todos los años, Notiver celebra este día un aniversario más. Ahora cumple 42 años y es motivo para enviar un abrazo a su director Alfonso Salces y a todos quienes hacen posible el periódico y a que tenga éxito.

Sin duda, es un referente del periodismo veracruzano y pese a la modestia de su director, fue un factor importante, en mucho determinante para el cambio político que vivimos al denunciar el abuso de poder y los casos de corrupción del último gobierno priísta en los últimos 86 años.

Algo que reconozco a Alfonso es su solidaridad y protección a todos quienes participamos en Notiver, algo que poco practican muchos dueños y directivos de medios, que sólo ven por ellos, lo digo por experiencia por muchos casos que conocí y que conozco aunque por fortuna a mí me trataron siempre más que bien dos grandes directores que tuve como Ángel Leodegario Gutiérrez Castellanos y Froylán Flores Cancela y que ahora, para mi gran fortuna, también lo vivo con el propio Salces.

El viernes salimos de vacaciones en la UV y ya tendré tiempo de ir a darle el abrazo personalmente y a pasarme una agradable tertulia con la peña que se reúne en la dirección del periódico, café de por medio, en tardes verdaderamente inolvidables.