El Almanaque de La Política

• Esmeralda Zárate Macías

De Cabezazo

PRI sigue “limpiándose”

Será el próximo miércoles cuando el Partido Revolucionario Institucional realice su Consejo Político Nacional con miras al proceso electoral del 2017, en dicha reunión se analizará y determinarán los lineamientos a seguir para jugar por alcaldías en varios estados donde se celebrarán elecciones, tales como en Veracruz, Nayarit, Coahuila y Estado de México.

Pero lo interesante se pondrá cuando traten el tema de la Comisión Anticorrupción del PRI, pues se supone que la función primordial de ésta será justamente revisar los perfiles de los que aspiren a ser candidatos, quienes deberán acreditar honorabilidad y reconocimiento popular, (no estará nada fácil).

Según lo dicho por el dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa los candidatos que ahora postulen serán quienes acrediten las anteriores cualidades citadas en el párrafo anterior, claro, además de que gocen de cercanía con la gente, y sobre todo, adelantó que su partido planteará “un programa para atender las demandas más sensibles de los ciudadanos en cada una de las entidades”, pero, al menos en Veracruz, la situación no se ve nada fácil para este partido, pues, suena hasta cierto punto incongruente su anuncio de atender las demandas, digo, no es por nada pero tuvieron 86 años en el poder, al menos en este Estado, y lo vemos peor, sin embargo, le andan apostando a ver qué pueden recuperar.

Justamente para que no se diga que no están realizando una depuración al interior de su partido, de la misma forma en la que expulsaron a Javier Duarte (ya cuando se había robado hasta el pino de Navidad), ahora buscarán hacerlo con uno que también fue cercano al cordobés, el diputado federal Tarek Abdalá Saad, a quien parecía que no le iban a tocar ni una de sus canas, (porque aunque está joven su cabellera ya no luce tan negra), sin embargo, es necesario para el PRI hacerse de este tipo de mecanismos para dejar un precedente de su depuración va en serio.

Así pues el Revolucionario Institucional le podría adelantar su regalo de Navidad al diputado federal, pues según lo que señala Armando Barajas, el consejero nacional del PRI la expulsión se estaría dando antes del periodo vacacional de este mes.

Barajas explicó que inicialmente, porque así lo marca el proceso, que se solicitará la suspensión de los derechos partidarios del diputado federal, para después darle la estocada final y sacarlo de sus filas priístas, es decir, sería el mismo método que se empleó con Javier Duarte de Ochoa.

En el caso de Tarek, según lo dicho por el comisionado hay elementos de sobra para que se dé la expulsión, debido a que fue inhabilitado por Contraloría, además de que ha sido señalado por desvío de recursos durante el tiempo en que fungió como tesorero en la Sefiplan en la administración Duartista.

Y no se nos debe de olvidar que cuando este político presentó su 3de3 casi casi dijo que se estaba quedando en la calle, pues aunque si bien traía una camioneta que cuesta poco más de 500 mil pesos, que no posee propiedades y todo para que los ciudadanos le creyéramos que ni él ni mucho menos su esposa eran millonarios, por cierto, a ésta tampoco le apuntó ningún bien.

En fin, ya se verá qué tanto en la realidad es lo que el PRI quiere limpiarse desde adentro, pues francamente abundan los que se enriquecieron a costilla del erario y ahí siguen campantes como diputados sin que nadie les haga nada, en todo caso yo le recomendaría a los priístas que si realmente quieren hacerse una limpia de verdad, más vale que se vayan a Catemaco, porque de otra forma, su limpia será por “encimita”.

RTV para todos

Llamó la atención el modo en que se dio la transmisión del Tercer Informe de Labores de Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río al transmitirse en vivo a través de RTV, tanto así que los propios legisladores (claro los del PRI) se preguntaron si ese trato VIP se le daría a todos los alcaldes en sus informes, pues se le hizo muy sospechoso a Fernando Kuri Kuri que esto se haya dado justamente con el que es hijo del actual gobernador, por lo cual pidió “piso parejo”.

Y ya hasta adelantaba el diputado local que iba a mandar a traer a Raúl Martínez, panista y actual director de Radio Televisión de Veracruz, para que les explicara a los diputados cómo se había dado dicha difusión.

Martínez, sin necesidad de que lo llevaran al Congreso explicó cuál fue el caso con el munícipe de Boca del Río, mesurado y con voz pausada explicaba que Yunes Márquez había pedido con anticipación que le cubrieran dicho evento, de tal forma que descartó que la acción se obedezca a un clientelismo o favoritismo con el hijo del gobernador, y que fiel a su trabajo institucional podrá hacer lo mismo con cualquier alcalde que así lo requiera, ya sea del PAN, PRI, PRD, AVE, etc.

Por cierto, el que criticó la iniciativa enviada al Congreso del Estado para reformar la Ley de Coordinación Fiscal federal a fin de que los recursos sean depositados directamente a los municipios y no al Estado, fue justamente el hijo del gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien se opone a que esto suceda, pues confía en que el actual Ejecutivo del Estado no desvíe el recurso, y por el contrario señaló y cuestionó el por qué los ediles priístas envían la iniciativa ahora que el PAN-PRD está en el poder y no cuando Javier Duarte era el mandamás, sin embargo, habría que voltearle la tortilla a alcalde de Boca del Río, es decir, ¿mantendría esta postura en caso de que quien hubiera ganado la gubernatura hubiera sido cualquier otro que no fuera su padre?

La Punta de la Madeja

Serán los delincuentes los que teman

“Se trata de vivir en paz”, decía el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, este domingo durante un mensaje desde Poza Rica donde presentó el Operativo Zona Petrolera y Citrícola del Grupo de Coordinación Veracruz.

Durante muchos años, más de una década aproximadamente, los veracruzanos vivimos con temor, y aún se sigue sintiendo, con al menos 2 taxistas muertos, uno en Ixhuatlán del Sureste y otro más en Tuxpan este fin de semana, además del asesinato del encargado del área de recursos materiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) Pío Raymundo Reina Méndez, la seguridad en definitiva aún no se puede palpar, es cierto, son pocos los días que lleva en el poder el nuevo gobernador, quien sea lo que sea trajo esperanza al pueblo veracruzano luego de haber sido “golpeado” y maltratado durante tantos años por el PRI.

No se puede negar que a pocos días de que llegó a la gubernatura ha dado muestras de querer combatir la delincuencia, se reconoce que no es fácil pretender sacar lo que el PRI dejó a su paso, sin embargo, al nuevo Ejecutivo se le notan las ganas, y para ejemplo está éste programa implementado en la zona norte del Estado, donde entre tantas palabras todo suena tan bonito, y es que escuchar que alguien diga que la delincuencia en Veracruz se combatirá ya es ganancia.

Ojalá sea como el mandatario estatal lo señala y que ya no sean más los veracruzanos los que teman y que sí lo hagan los delincuentes, que vivan con temor, con temor de ser abatidos y encarcelado.

Ojalá se note el cambio, ese cambio que durante campaña convenció a más de uno a votar por la alternancia en Veracruz y que hoy

Hay que resaltar que durante su discurso el gobernador reconoció que tiene el coraje, la decisión y sobre todo el apoyo del presidente de la República, (qué tal, si tan mal no la están llevando después de todo).

Fiscal antes de fin de año

Aunque ya han salido alguno de los nombres de posibles aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General del Estado, lo cierto es que antes de que finalice el año Veracruz deberá de contar con uno, entre ellos ya candidatearon a Yolli García, actual comisionada presidenta del IVAI, al abogado Sergio Vaca, y la verdad, es que ya no sabemos qué pensar de Jorge Winckler, pues pareciera ser más bien un distractor al interior de la Fiscalía, desviar reflectores de alguna otra persona que se esté o estén preparando desde ahora para ocupar la posición de fiscal, pues luego de la declaración vertida por la diputada local Maryjose Gamboa quien señaló que quien fuera su abogado defensor entró por la puerta trasera de la Fiscalía, pareciera más bien como que ya le está quitando el privilegio de que llegue a ocupar la silla de Fiscal.

Por lo pronto y lo que más demanda no sólo la ciudadanía sino también el Colegio de Abogados es que el próximo fiscal al menos reúna dos requisitos, ser autónomo, imparcial y eficaz.

Desde la Red

La noticia más leída en el portal de noticias www.lapolitica.mx fue la explosión que se registró en el municipio de Nogales durante una peregrinación Guadalupana, donde lamentablemente perdieron la vida dos menores de edad, además de dejar al menos 5 personas heridas.

Aunque las autoridades no pudieron precisar, en el momento, la causa que desató la explosión, definitivamente lo ocurrido en aquel lugar probablemente se habría podido evitar, pues la peregrinación era realizada por parte de una empresa gasera que, por supuesto, debió no sólo en este caso, sino siempre, revisar que su camioneta estuviera apta para dar este tipo de recorrido.

Se habla originalmente de que la explosión se registró debido a una fuga de gas y el tanque fue alcanzado por una chispa de los cohetes que generalmente se hacen acompañar en este tipo de festividades; pero la situación a analizar debe ir más allá, al menos una autoridad, en este caso Protección Civil debió revisar que se cumpliera con cierta seguridad para evitar este tipo de desgracias En lo ocurrido en Nogales se ve involucrada, por una parte, un vehículo de empresa gasera, que de ser el caso, es decir, de haber tenido una fuga, sería el colmo que así se haya permitido que circulara y peor aún que no merezca algún tipo de sanción y es más, qué tipo de revisión se le ha hecho a esta empresa pues, la mayoría de veces se les ve con cilindros muy viejos y pintados para ocultar lo oxidado que están y así continúan prestando el servicio la comunidad, sin que nadie les haga nada.

La verdad es que no sé cuál sea la tradición y la necedad de utilizar este tipo de fuegos artificiales en las peregrinaciones y fechas similares, si generalmente a quien más se pone en riesgo es a la niñez, pues hay más de un caso para poder ejemplificar, que el uso de este tipo de pirotecnia termina quemando o como fue éste caso, matando a niños, pero, ¡qué necesidad!, ninguna, ninguna vale la pena para exponer a los menores a este tipo de tradiciones.

Como tan lamentable es que los pequeños hayan ido en la batea de la camioneta gasera, en fin, a veces es mejor sacrificar tradiciones si es por el bien de los niños.

