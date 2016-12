A medias, la carretera Teocelo a Ixhuacán

• El gobierno de Duarte lo dio por terminado y con una inversión de 20 millones: Alcalde

Arturo Antonio Pérez.- El Alcalde de Ixhuacán de los Reyes, Everardo Soto Matla, comenta que denunciará las autoridades de la SIOP, de la pasada administración que encabezó Javier Duarte, porque dejaron inconclusa la obra carretera que comunica de Teocelo a Ixhuacán de los Reyes, Ayahualulco, Cosautlán y municipios del estado de Puebla que colindan con Veracruz.

Entrevistado al término de su Tercer Informe de Gobierno, donde estuvo como invitado especial el licenciado Miguel Angel Yunes Márquez, el alcalde ixhuacanense informó que su municipio tiene todo el potencial para impulsar el turismo de montaña, de aventura, arqueológico, histórico y cultural, pero desafortunadamente, lo que no permite la llegada del turismo son los pésimos caminos que comunican a la montaña, y lo peor del problema es que algunas de las vías de comunicación fueron reportadas como rehabilitadas durante la pasada administración estatal.

Explicó, “uno de estos caminos es el que comunica de Teocelo a Ixhuacán, en el tramo Teocelo- Texin, el cual supuestamente fue concluido por la administración de Javier Duarte con una inversión de 20 millones de pesos, sin embargo se encuentra en pésimas condiciones, sólo una parte se logró rehabilitar y no justifica la millonaria inversión que se hizo.

Debido a lo anterior, el Presidente municipal de Ixhuacán comentó: “la semana pasada me reuní con personal de la SIOP de la nueva administración estatal que encabeza el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, y ahí me dijeron que el camino antes mencionado ya está concluido en su rehabilitación y se invirtieron 20 millones de pesos durante el gobierno de Duarte y que no se ven reflejado en las mejoras de la carretera”.

Ante esta situación, dijo Soto Matla, presentaremos la denuncia ante las autoridades correspondientes, para que se investigue quién o quiénes se quedaron con el recurso que estaba destinado al arreglo de la carretera Teocelo- Ixhuacán y no se quede impune esta situación.

Por otra parte, comentó que ya tiene la promesa del actual Gobernador, licenciado Miguel Angel Yunes Linares, para concluir el tramo de carretera que quedó inconcluso y de esa manera seguir impulsando el desarrollo de los municipios de la montaña, como es el caso de Ixhuacán de los Reyes, que tiene potencial para ser Pueblo Mágico, y que Harry Grappa, anterior secretario de Turismo estatal, siempre impidió que se le diera el nombramiento por ser un municipio gobernado por el PAN.

Por último expresó que a pesar de pedir la intervención y el apoyo la diputada federal, Noemí Guzmán Lagunes, ésta ha echo caso omiso a los reclamos de los habitantes del Distrito de Coatepec y nada ha hecho por las personas que de una u otra manera le dieron su respaldo cuando fue a pedir el voto para que fuera la diputada por esta demarcación.