Desbandada de alumnos de la Normal

• Padres empiezan a dar de baja a sus hijos por la pérdida de clases ante el paro de un mes

Marlene Carranza.- “Si cooperamos luego a veces para las garnachas, podríamos cooperar para que nuestros hijos regresen”.

Padres de estudiantes de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV), que cumplió un mes en paro por falta de entrega de recursos, aseguran que no están en contra de la protesta, pero se muestran preocupados por la falta de clases.

Es por ello, que aseguraron que padres de familia han decidido dar de baja a los estudiantes.

Al respecto, uno de los padres de familia, Mario Licea, señaló que las instituciones fueron rebasadas y antes la falta de entrega de recursos, como padres sólo quieren encontrar una solución.

Otro padre de familia, dejó claro que las deudas son institucionales, por lo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, tendrá que pagar la deuda que dejó el exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

“No es me debe Pedrito, ya se fue, y ahora no me paga Pablito”.

Por lo que no descartan reunir dinero en lo que las autoridades pueden pagar la deuda que es de 10 millones de pesos, aunado a las becas de manutención.

Para finalizar, y tras hablar con autoridades de la institución, los padres de familia aseguraron que desean encontrar una solución para que los alumnos no se vean afectados.