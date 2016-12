Le sale prima incómoda a Palacios

• La parienta del alcalde quiere quitarle su propiedad a un anciano de 88 años, denuncian vecinos

Carlos Hernández, Coatepec.- Vecinos de la calle Manuel Azuela de este municipio, se manifestaron en protesta por el desalojo de una persona de la tercera edad, a quien con engaños le fue quitada su propiedad por Juana Palacios, prima del alcalde Ricardo Palacios Torres.

Los quejosos cerraron la carretera a la entrada a Coatepec, a ala altura de la glorieta María Enriqueta.

En entrevista con Jesús España, explicó que los vecino de las colonia Manantiales y Los Encinos, se sumaron a la protesta por la injusticia de Eduardo Botello, de 88 años.

“Es una persona que no sabe leer ni escribir, y esto fue aprovechado por Juana Palacios para que con engaños firmara con su huella dactilar unos documentos”, afirmó.

Explicó que en esos documentos cede mis derechos de propiedad a Juana Palacios, quién es prima del alcalde de Coatepec Ricardo Palacios Torres.

Abundó que los vecinos impidieron que se llevará a cabo el desalojo, por lo que Eduardo Botello continúa viviendo en su terreno, sin embargo, temen que sea desalojado de manera violenta.

El entrevistado mencionó que el alcalde Ricardo Palacios prometió reubicar a la víctima, “pero todo ha sido con base a palabras, no hay nada firmado”.

Aseguró que la prima del alcalde ha incurrido en otros hechos similares, “pero no ha logrado quitarles su propiedad porque la gente lo sé deja, este caso es diferente porque se trata de una persona de la tercera edad que no sabe leer ni escribir y no tiene los recursos económicos para defenderse”, reiteró.