Se dará solución a sindicatos magisteriales

• Se usará el diálogo para llegar a acuerdos en todos los casos

Gisela Uscanga.- La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), dará seguimiento y solución a trámites de maestros que se manifestaron en las últimas semanas de la pasada administración estatal, afirmó el titular de la Oficialía Mayor Abel Cuevas Melo, quien resaltó que la relación con los sindicatos magisteriales será de respeto.

En entrevista, mencionó que esa es la instrucción del Gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, la cual hizo llegar a todos los subsecretarios y al Oficial a través del titular de la SEV Enrique Pérez Rodríguez.

“La instrucción que tenemos del Gobernador y del Secretario es dialogar, agotar hasta la última instancia esta posibilidad; todo lo que busque el acuerdo y la concertación, escuchar, escucharse mutuamente en un marco de respeto de ambas partes. Esas son las premisas, con las organizaciones sindicales que hemos iniciado ya contacto y con las que nos faltan que son la mayoría, vamos a estar en esa posición”, apuntó.

Respecto a los miles de trámites administrativos pendientes de la pasada gestión de docentes de diversas organizaciones sindicales, comentó que algunos casos ya se encuentran concluidos y otros están en proceso de solución, debido a las actividades de entrega-recepción.

“En algunos casos y en otros son de seguimiento, también hay que verlo desde esa perspectiva, hay casos como justo lo que sucedía con los compañeros trabajadores que estaban aquí el día 30 por la noche que en justicia comentaban, cambia la administración y ¿qué va a pasar con los trámites?, al final eran situaciones ya resueltas pero que se habían atorado en un marco de muchísimo trabajo que tiene la dependencia y simplemente se acordó con ellos que continuarían sus trámites”, explicó.

Aseguró que los maestros y trabajadores de la educación que cuentan con trámites en proceso, no tendrán que reiniciar los procesos con este cambio de administración que dio inicio el primero del presente mes.

Puntualizó el Oficial Mayor de la SEV que de no dar seguimiento a los proceso en trámite que heredó la anterior gestión y que se contemplan en el proceso de entrega-recepción, se incurriría una violación a la ley, por lo que reiteró, se dará seguimiento a los mismos.

“Que no tuvieran preocupación de que el cambio de administración significara que se detuviera o tuvieran que reiniciar los trámites, aquí tal cual se los dije si el Oficial Mayor que se fue me deja documentados los procesos, los pendientes y todo lo que en su momento se da con un cambio de administración, no sólo es obligación, sino también implica una responsabilidad legal para quien llega dar seguimiento a esos trámites que se quedan documentados en un proceso de entrega-recepción”, finalizó.