Irresponsable la actuación de Sosa

• No se debió dejar un adeudo tan grande con el IPE

• Las obras en ciudades judiciales son de mala calidad

Gisela Uscanga.- El Presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, criticó algunos aspectos de la gestión de Alberto Sosa Hernández. Dijo que fue irresponsable el adeudo que se dejó con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), así como la mala calidad de construcción de algunas ciudades judiciales como la de Cosamaloapan, ubicada en un pantano, así como la asignación de jueces que no cumplen el perfil.

Por ello durante los tres primeros meses del próximo año el Consejo de la Judicatura aprobará mecanismos de evaluación y capacitación en todas las áreas.

En entrevista, el jurista comentó que ya inició con los primeros cambios para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial.

“Se hicieron cambios en la Secretaría de Acuerdo del TSJ, cambios en la Dirección de Administración, Contraloría, asimismo en el área de seguridad, área de Defensores de Oficio, Unidad de Género, Dirección de Comunicación Social y en Transparencia.

“Estos cambios se darán a conocer con sus nombres este domingo- Uno de esos cambios los tiene que aprobar el Consejo de la Judicatura, pero algunos ya fueron aprobados”, comentó.

Mencionó que durante los tres primeros meses del año empezarán un proceso de evaluación y capacitación para profesionalizar a los trabajadores del Poder Judicial.

No se trata de hacer cacería de brujas pues hay verdaderos servidores públicos, responsables, pero también se requiere revisar la capacitación y la preparación, durante los primeros tres años.

“Hay que humanizar al Poder Judicial, somos muy grandes, a veces el trato diario con la gente nos vuelve inhumanos, por eso tenemos que caer en el esquema capacitación, evaluación y estímulo en todas las áreas, mediante un mecanismo que se acordará con el Consejo de la judicatura”, puntualizó.

Si bien dijo que no emprenderá una cacería de brujas, destacó Álvarez Peña que encontró que el último año “hubo nombramientos de jueces en una forma no responsable, detectamos que se volvió una fiesta de amigos, de gente que no tenía la capacidad para ir a un juzgado, estamos evaluando eso con mucha seriedad”, aseveró.

Recordó que en el Estado hay 100 jueces entre primera instancia, mixtos, menores, “se evaluará no solamente a los jueces, sino a los secretarios de estudio y cuenta, a los actuarios, defensores de oficios, con miras a estimular a aquellos que sí cumplen bien su trabajo”.

Otro aspecto que criticó fue la infraestructura que realizó en cuanto a ciudades judiciales, “tenemos algunas quejas de que unas fueron muy mal construidas, que son lamentables como la de Cosamaloapan que está en un pantano.

“En este momento hay ocho ciudades judiciales construidas y tenemos que establecer mecanismos financieros para poder construir las que faltan, para que servidores públicos y ciudadanos tengan espacios dignos, además de equipos técnicos y aprovechamiento de las redes sociales”, dijo.

Finalmente, el presidente del TSJ destacó que uno de los temas que más le preocupan dijo que es el adeudo del Poder Judicial con el IPE.

“Se me hizo irresponsable la deuda del Tribunal con el IPE, eso es algo que debemos resolver a la brevedad posible porque le pega a los trabajadores”, concluyó.

Cabe recordar que según el expresidente Alberto Sosa el adeudo con el IPE es de 268 millones de pesos.