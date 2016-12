Morena revisa “malos manejos” en el Congreso

• Ante los rumores que han surgido piden la información administrativa

Magnolia Reyes Utrera.- Ante los rumores que están surgiendo de los presuntos malos manejos que se han encontrado al interior del Congreso del Estado los legisladores actuales, la fracción legislativa de Morena solicitará que les sea entregada la información que se ha localizado.

Así lo señaló el diputado local, Amado Cruz Malpica, quien dijo que exhortará a sus compañeros legisladores para que esos temas sean llevados a la Junta de Coordinación Política.

Al respecto el coordinador de la fracción legislativa de Morena, comentó: “hay que recordar que por cuestiones que tienen que ver con posicionamientos políticos, Morena quedó fuera tanto de la comisión de administración de presupuesto al interior de la cámara, como de cualquier asunto que tuviera que ver con el dinero. La junta de coordinación política que es donde estamos no ha tenido conocimiento de ninguna de estas irregularidades”.

Me parece, dijo, que es un asunto que urge que se presente en la Junta de Coordinación Política y sea un asunto de conocimiento de todos los diputados, naturalmente que si hay malos manejos y gente que no tiene nada que hacer se tendrá que ir. Como Morena al momento no tenemos ninguna información oficial.

-¿Exhortarán para que se presente la información?

-Desde luego, he estado leyendo algunas notas y seguramente desde la Junta de Coordinación Política vamos a abordar el asunto.

Y es que cabe señalar en los últimos días han trascendido presuntos malos manejos donde se ha detectado personal aviador, así como otros cargos que presentan sueldos muy elevados por tratarse de trabajadores que son familiares de funcionarios.