Jucopo debe emitir los lineamientos para el Fiscal

• Mientras no lo haga no habrá aspirantes

Magnolia Reyes Utrera.- En cuanto la Junta de Coordinación Política emita los lineamientos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), los aspirantes podrán registrarse.

Así lo informó el diputado local Juan Manuel del Castillo González, quien comentó que al momento no existe ningún nombre que ya se pueda incluir dentro de las diez propuestas que deberán presentar al Ejecutivo del estado.

En entrevista, el presidente de la comisión de Justicia del Congreso Local, explicó: “Ya empezó a correr el tiempo establecido en la ley, que es de 20 días naturales. Este término funciona para que el Congreso, a través del pleno, establezca la lista de los diez aspirantes. Aún no ha sido turnado nada a comisión”.

Serán la propia junta de coordinación política y la mesa directiva, las que establezcan el procedimiento para poderlo integrar; una vez abierto, cualquier ciudadano, persona, puede presentar su propuesta.

– ¿Estaría Winckler en condiciones de cumplir los requisitos?

– No lo sé, porque no ha sido objeto de análisis, eso yo no lo podría decir, habría que esperar a que se presentara como propuesta a través de una tercera persona.

Del Castillo González explicó que dentro del marco legal, el fiscal visitador puede fungir como encargado de despacho por un plazo de 30 días; al tiempo que estimó que lo idóneo es que se trata de una persona con solvencia moral.