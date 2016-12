Recuperar confianza y credibilidad, la tarea más difícil

• Arturo Reyes Isidoro

En mis comentarios en noticiarios de radio –me abren micrófonos Grupo fm NOTICIAS (Rosa María Hernández Espejo y Hugo Gallardo San Gabriel) y RN Noticias Veracruz (Jorge Malpica Ortiz) en el puerto jarocho; Sistema Informativo Notisur de Radio Hit (Vicky Mejía Martínez) en Coatzacoalcos; y Uninoticias de La Invasora Perote-Xalapa (Ramsés Yunes Zorrilla) en la capital del Estado– he comentado esta semana algunos detalles que atribuyo al cambio de gobierno.

Este jueves se cumple apenas una semana de la llegada al Palacio de Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y será el sereno, se esté de acuerdo con él o no, pero por ejemplo en Xalapa, donde más lo padecíamos acaso por ser la sede de los poderes, como por arte de magia cesaron las manifestaciones en el centro de la ciudad, los bloqueos a calles y avenidas y los cierres de entradas y salidas de la capital.

Se iniciaron en el último año y luego se incrementaron hasta convertirse en un espectáculo diario las protestas por el incumplimiento del gobierno de Javier Duarte a diversos compromisos, sobre todo de pagos por los más diversos conceptos, algunos de los cuales pudo saldar en su efímero paso por el Palacio de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, pero en su mayor parte se heredaron a la nueva administración.

¿Qué sucedió?

Creo que en parte, algunos manifestantes, que habían hecho de las protestas y bloqueos un modus vivendi, un negocio y hasta una industria, le tenían tomada ya la medida a los gobiernos del PRI, que los toleraba porque los utilizaban a cambio de sus votos o para que los ayudaran a comprar votos, pero porque también algunos funcionarios que les “resolvían” sus peticiones hacían un jugoso negocio: pedían tres o cuatro millones para entregárselos, pero al final sólo les daban uno y se quedaban con el resto. Negocio redondo para todos.

Dicen que el borracho no come lumbre. Ante la fama de mano dura de Yunes Linares y su advertencia el día de su rendición de protesta de que hará “respetar siempre el derecho constitucional al libre tránsito”, los “cardenistas”, los “antorchos”, los “400 pueblos”, los “orfilios” y tantos vividores y depredadores de los recursos públicos, como los caballos mordieron el freno y san se acabó el desorden. Se cree que no regresarán en los próximos dos años o en los próximos ocho si esto se alarga. Por supuesto, los empresarios y comerciantes del centro histórico están felices porque han vuelto sus clientes que se habían alejado por el infierno que vivían a diario atrapados en los embotellamientos que se generaban.

Y otros que se lanzaban a la calle con justificada razón, quiero creer que han decidido confiar en la palabra del nuevo gobernante de que les van a pagar o a cumplir los compromisos, además de que, ayer lo volví a comprobar, están abiertas las puertas del Palacio de Gobierno para atenderlos.

Un gobierno tiene que poseer autoridad para aplicar la ley y con base en ello imponer respeto. De entrada, pareciera que se han dado las dos cosas. Pero no son suficientes para creer que ya todo cambió para bien. A ello tiene que sumarse ahora la tarea más difícil: recuperar la confianza y la credibilidad ciudadanas tanto en los gobernantes como en las instituciones.

El jueves pasado, el nuevo gobernador convocó a los veracruzanos a suscribir un pacto social sustentado en el cumplimiento de las normas constitucionales que nos rigen. Un pacto, dijo, para vivir seguros, en paz y con estabilidad política, algo que todos queremos.

En una semana pasaron ya muchas cosas buenas para Veracruz. La prensa ya no da sólo notas negativas sino también de acciones y resultados a favor de los veracruzanos. Una semana después hay pasos que se han empezado a dar que indicarían que se ha retomado el rumbo por el buen camino. Confiemos en que la tarea que viene por delante lo confirme.

Pero necesita apoyo

Sería interesante saber cómo han recibido y percibido los veracruzanos los primeros anuncios y medidas tomadas por el nuevo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en sus primeros siete días de gobierno, que indudablemente han afectado, están afectando muchos intereses en su intento por rescatar a Veracruz.

La inconformidad popular con el pasado gobierno fue determinante para el triunfo del panista. Sería bueno conocer si de arranque ha respondido a la expectativa que generó su candidatura y si el ciudadano está dispuesto a acompañarlo ya más convencido en la tarea que se ha propuesto y que tiene por delante, como por ejemplo el reclamo que hace a la Federación para que se le dé mejor trato por todo lo que aporta.

En su comunicado del domingo pasado, la Arquidiócesis de Xalapa a través de su vocero, el presbítero José Manuel Suazo Reyes, al felicitarlo, apuntó algo importante: “La situación ciertamente es grave y grande la responsabilidad de quienes ahora toman entre manos los destinos de este Estado. La responsabilidad en la reconstrucción de nuestra realidad no sólo es tarea de la autoridad, también de todos los que formamos la sociedad”.

En efecto, necesita del apoyo de todos. ¿Empezó a generar más consensos a su favor con sus primeras acciones? ¿O necesitan ver, saber más los veracruzanos para estar convencidos de que no se equivocaron al elegirlo y darle resueltamente todo su apoyo?

¿Que regresa Fidel, y al PRI?

No lo creo pero tampoco lo descarto, porque en política todo es posible.

La versión que he escuchado de más de uno, presuntos cercanos a Fidel Herrera Beltrán, es que regresa a México, y a Veracruz.

Incluso dan fecha: 15 ó 16 de diciembre desembarcaría de nuevo en el país y presumiblemente vendría a buscar la dirigencia estatal del PRI.

Sí, así como usted lo lee. Que quiere venir a enfrentar al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

No lo creo, pero quienes hablan en su nombre lo dicen en serio.

Que si en el altiplano tratan de pararlo, buscaría forzar una elección para elegir al nuevo presidente del CDE tricolor y que se apuntaría.

Ahí queda como una versión. Creo que no soy el único que la ha escuchado y que la tiene. Me parece descabellado, pero mejor me espero.

Yadira, buena prospecto

Uno de los espacios de la administración estatal que pronto se renovará será el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), que surgió gracias al esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil.

Muestra de ello es que el IVM cuenta con los Consejos Consultivo y Social, que están integrados por mujeres provenientes de diferentes sectores de la población.

Ambos Consejos tendrán un papel crucial en la elección de la directora del organismo, porque emitirán una convocatoria para que las veracruzanas que consideren tener la trayectoria adecuada se postulen al cargo.

Una aspirante que se distingue por su trabajo serio y comprometido es Yadira Hidalgo González, actualmente Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa.

Ella es además compañera egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana y Máster en Periodismo por la Universidad de Barcelona, así como por la Columbia University de Nueva York.

Su curriculum no es nada desdeñable. Tiene un diplomado en Género y Periodismo por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, Cuba y ha sido becaria de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en Cartagena de Indias, Colombia, así como de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba.

Desde el año 2006 ha trabajado intensamente haciendo promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres en medios de comunicación, y fue una de las fundadoras de Circe Radio, la primera radio feminista online de México, desde la cual produjo y condujo el espacio Mujeres que Saben Latín. Asimismo coescribe una columna con el mismo nombre que se publica los lunes.

Su carrera en la radio la ha ejercido en México, Estados Unidos y España y ha abarcado la radio comercial, pública, libre, comunitaria y universitaria desde hace 23 años. De 2009 al 2011, fue Jefa del área de prensa en el Instituto Veracruzano de las Mujeres y Coordinadora de Difusión y Comunicación en el Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres A.C., en donde participó en investigaciones sobre violencia y feminicidio, y coordinó la redacción y la investigación para el Código de Ética con Perspectiva de Género para Medios de Comunicación en Veracruz.