¡Que se quede Amadeo!

• Salvador Muñoz

¿Sabe cuánto tardó el discurso de Amadeo Flores Espinosa el pasado viernes, cuando vino Enrique Ochoa Reza al encuentro de la Unidad priísta? Quienes le tomaron el tiempo aseguran que 40… segundos. Sólo hizo la presentación del dirigente nacional del PRI.

Hay quien dice que ese día se iba a presentar al nuevo delegado, Paco Olvera, gente cercana a Miguel Ángel Osorio Chong, pero no, no llegó a la reunión, aunque hay quienes dicen que sí llegó a Veracruz, al aeropuerto, donde permaneció. ¿Por qué? Porque alguien tuvo a bien mostrarle a Enrique Ochoa Reza la carta de una priísta en la que reclama la renovación de la dirigencia, con base en documentos expedidos por el Instituto Nacional Electoral y argumentando la violación al artículo 163 de los estatutos del PRI.

Ochoa Reza tuvo recato en sus acciones.

II

Por supuesto, hay voces que reclaman la permanencia de Amadeo Flores Espinosa al frente de la dirigencia tricolor… por un lado, están sus amigos de siempre y los que son evidentes, en especial Héctor Yunes Landa; por el otro lado está el PAN y el PRD, que deben estar sumamente complacidos por la actitud pasiva, tibia, pausada y pasmada que desde antes de las elecciones, posteriores a ella y una vez concluido el proceso electoral, ha mantenido Amadeo…

Es como si el PRI hubiera hecho suya la culpa, responsabilidad, descrédito que se cierne sobre Javier Duarte de Ochoa y entonces, no tuviera los argumentos o la cara para salir como lo que hoy son en realidad: “Oposición”.

¡Vamos! No pretendemos que Amadeo se engalle y salga a ser “Contreras” porque sí, pero en esta semana que hay de neo-gobierno, hubo material para criticar (entendiendo esto de la mejor forma propositiva) algunas de sus acciones o circunstancias… para más, fue la sociedad civil así como la prensa quienes han hecho uso del dedo índice… porque el PRI, sigue en la comodidad de su apatía.

III

Quizás es eso lo que le falta a Amadeo, entender qué es ser oposición. Al menos eso lo sabe, entiende y lo ha hecho Marlon Ramírez Marín allá en el Puerto, cuando el PAN vivió sus mejores momentos del siglo pasado. ¿Que era un loco contra molinos de viento? Es posible, pero al menos se movía.

Hay quienes citan las ganas de Marco Antonio del Ángel por disputar la dirigencia del partido… al menos al hijo del líder de los 400 Pueblos ¡se le ven ganas! No está pasivo ni esperando a Godot…

Y por allí alzó la mano Carlos Aceves Amezcua… no sé si baste la intención, pero el simple hecho de ser sobrino del dirigente de la CTM, lo que en otra circunstancia sería su fortaleza, hoy sería su debilidad.

IV

No sé qué tanta razón tenga Lorena Piñón, eso quizá lo sepa la Comisión de Justicia Partidaria o en una de ésas, hasta el Tribunal Federal Electoral, pero el ejercicio autocrítico, hacia al interior del PRI, es una buena oportunidad para ir quitando lo anquilosado del partido, a ésos que se quedaron con sus 80ytantos años de poder y hoy no entienden qué hacer porque es evidente que si no saben ser oposición, es porque no saben qué es ser dirigente, tener dignidad y por lo tanto, mucho menos saber qué es ser un auténtico líder. Ojalá a este ejercicio de autocrítica se sumen los que realmente busquen un nuevo giro a su partido… y no estar en la comodidad de ser parte de una comparsa aunque si es así, por parte del PAN y del PRD ¡pues que se quede Amadeo!

Nombramientos

Este miércoles hubo un “nombradero” de todo en diversas áreas que componen Gobierno estatal… dicen los malos que en la secretaría de Gobierno, fue porque ya no se la podían “hacer de jamón” al titular, Rogelio Franco Castán… entre los nombramientos están el de Sergio Cadena Martínez, ex alcalde de Catemaco y polémico historial; es desde ayer director general de Política Regional… otro fue el del Director de Análisis y Prospectiva Política, Arturo Hernández Abascal, que además de contar con las herramientas académicas para generar el dinamismo que requiere el Gobierno, se sabe el derecho y el revés del mismo Derecho… otro fue Elías Rafael Moreno Azamar, el famoso Pipo Gallo de Cosamaloapan, como Consejero Jurídico y de Derechos Ciudadanos, pero en este caso, fue nombramiento por parte del mandatario estatal, que de seguro lo hizo antes de partir a la ciudad de México.

Hay confianza en la gente para con el Gobernador… sólo se espera que los funcionarios paguen con la misma moneda a Yunes Linares.

smcainito@gmail.com