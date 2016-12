Winckler entró por la puerta de atrás

• Eso da pie a malos entendidos sobre su nombramiento: Maryjose Gamboa

Magnolia Reyes Utrera.- La diputada local María Josefina Gamboa Torales criticó que el abogado Jorge Winckler haya entrado “por la puerta de atrás” a la Fiscalía General del Estado (FGE).

En entrevista, la legisladora estimó que el abogado cuenta con la capacidad para desempeñar el cargo, pero debido a la forma en la que llegó a la Fiscalía, el tema se ha prestado para que existan malos entendidos y cuestionamientos sobre su presunto nombramiento.

Al respecto comentó: “Cualquier abogado que haya tenido los pantalones de enfrentarse al gobierno anterior te habla que tiene un compromiso con la justicia, si él optó por entrar por la puerta de atrás, es decisión de él que no comparto, porque tiene con qué ser un gran fiscal”.

“Pero si entra por la puerta de atrás -prosiguió- pues él mismo da pie a todas estas clases de señalamientos. No se merecía ni Ángel Bravo salir por la puerta grande, ni Winckler entrar por la puerta chica”.

Gamboa Torales afirmó que su voto dependerá de las ternas que se integren como aspirantes a la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. “Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, porque tengo conciencia y tengo palabra, un hombre vale lo que vale su palabra”.

No apadrina en CEAPP

En otro orden de ideas, cuestionada sobre el caso de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, la diputada estimó que es necesario realizar una evaluación para determinar si la comisión sigue en funciones, al tiempo que dijo ella no está “apadrinando” a nadie para que asuma el cargo.

“Eso es importante que si yo apadrino a Jorge Morales. Yo no he ido a ningún bautizo, no tengo ningún ahijado, que si Jorge lo ha dicho no lo sé… primero hay que ver si sigue la comisión, segundo ver quiénes se postulan para ella y después consensuar que la mayoría esté de acuerdo. Yo no apadrino a nadie”, puntualizó.