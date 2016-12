Encabezaría el PRD 85 fórmulas

• Todavía está en el estira y afloja con el PAN, informó Alberto Velázquez

Marlene Carranza.- El Organismo Público Local Electoral (OPLE), adeuda 5 millones de pesos al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En conferencia de prensa, el dirigente estatal del Sol Azteca, Jesús Alberto Velázquez Flores, señaló que el adeudo obedece a la falta de pago por concepto de prerrogativas.

Y es que debido que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), no ha depositado al OPLE, este organismo autónomo desde hace tres meses no paga las prerrogativas a las fuerzas políticas.

Es por ello, que el PRD no ha cumplido con el pago de salario de 12 trabajadores de base y 15 secretarios del Comité Directivo Estatal.

Por tal motivo, anotó que ya se han interpuesto denuncias correspondientes antes la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de la Sefiplan.

Aunado que resaltó que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), resolvió un recurso donde ordena que el OPLE pague al partido; sin embargo no cuenta con recursos para ello.

Por otro lado, mencionó que dentro de las negociaciones entre el Partido Acción Nacional (PAN) para la coalición de las elecciones del siguiente año, el PRD buscará encabezar formulas en 85 municipios de la entidad; sin embargo esto aún está en platicas.

“Se hará una valoración de los perfiles para garantizar que sean los mejores cuadros”, aseveró.