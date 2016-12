Manterola le da vuelta al tema Winckler

• Dice que esta semana se definirá mecanismo para el nuevo Fiscal, que no sabe quiénes estarán en la lista

Magnolia Reyes Utrera.- Será en el transcurso de la presente semana cuando el Congreso del Estado comience el análisis de los mecanismos bajo los cuales deberá ser designado el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó la diputada local Elisa Manterola Sáinz.

Entrevistada en el marco de la entrega del informe de las autoridades del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), la legisladora defendió que no importa que se trate de personas “a modo”, siempre y cuando cumplan con la calidad moral para desempeñarse en el cargo.

Al respecto explicó: “La propuesta sale de aquí, hoy se definirá si es invitación, propuesta, pero deberán ser diez nombres y el gobernador devuelve la terna que se deberá votar y obtener mayoría del pleno… Obviamente quien llegue, como en cualquier dependencia, es hacer auditoría, que se revisen todos los casos. Hay mucho trabajo por hacer en todas las dependencias, pero una de las áreas sensibles es la Fiscalía”.

Cuestionada sobre si el nombre del abogado Jorge Winckler estará en la lista que presente el Congreso Local al Ejecutivo, la legisladora insistió en que todavía no se define el mecanismo bajo el cual serán elegidos, sin embargo, justificó que lo importante es que se trata de personas con la calidad moral para desempeñarse en el cargo.

“Aquí no se trata de si somos a modo, o no somos a modo, se trata de que las personas tengan calidad moral y hagan bien su trabajo, no se trata de calificar porque pertenezcas o estés en un espacio o en otro, esto es una cuestión muy individual, muy personal, sacar las cosas bien y sentirte orgulloso y digno de que estás cumpliendo con lo que Veracruz requiere”.

En otro orden de ideas, Manterola Sáinz calificó como positiva la renuncia del ex fiscal Luis Ángel Bravo pues consideró que era una demanda ciudadana generalizada debido a la cantidad de omisiones que consideran había realizado.

“No es que sean críticas, es lo que los veracruzanos estamos pidiendo, siempre habrá voces en contra y voces a favor, pero creo que de manera personal lo mejor que pudo hacer el señor Luis Ángel (Bravo) es dejar el espacio donde los veracruzanos reclamaban que había muchas omisiones”.

Comparecencia CEAPP

Por otra parte, la diputada Elisa Manterola reconoció que al momento no tienen fecha para llamar a comparecer a las autoridades responsables de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), por lo que recordó que de forma reciente concluyeron las comparecencias de los exsecretarios de despacho.

Ante lo cual estimó que será en estos días cuando estarían definiendo una fecha para que la presidenta de la CEAPP, Benita González, acuda a comparecer ante los diputados locales.