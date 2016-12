No al pacto con “malosos”

• Lo que ha lastimado a la gente es que la ley no se aplique parejo

• Hay rumores de que MAYL habría negociado con Spinoso la devolución de aeronaves

José Pastor.- No debe haber excepciones para aplicar la ley en contra de quienes desviaron recursos públicos para su beneficio personal, sentenció la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jazmín de los Ángeles Copete Zapot.

“No puede estar habiendo excepciones. No debe haber excepciones. Eso es lo que tiene lastimada a la sociedad, las excepciones que se hacen, las negociaciones, las triquiñuelas para sancionar a unos y perdonar a otros”, sostuvo.

Y es que en días pasados se ventiló en algunos medios de comunicación que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares habría hecho un pacto con el diputado federal Édgar Spinoso Carrera para que entregara dos aeronaves, un jet privado Learjet y un helicóptero Robinson, que forman parte de los bienes recuperados que mencionó al rendir protesta como gobernador.

En este sentido, la diputada perredista exigió que el nuevo gobierno barra parejo, pues no se puede pecar de parcialidad, ante la demanda de la gente de transparencia, rendición de cuentas y justicia.

Cuando se trata de la aplicación de la ley, dijo, es de manera general, por lo que no debe contemplar particularidades de actuar en contra de unos y de otros no.

“En este contexto, el gobernador lo dijo en tribuna: ‘ni olvido, ni perdón, ni amnistía’, esas son las tres frases que en algún momento sientan las bases de la actuación de este gobierno”, subrayó.

Por ello, advirtió que el gobierno estatal no tiene por qué estar actuando de manera subjetiva, al igual que en el Congreso del Estado, para decir que “a unos sí, y a otros no”.

Copete Zapot insistió en que se debe aplicar lo dicho por el gobernador, para que estos dos breves años se caractericen justamente por eso, por no olvidar, no perdonar y no procurar amnistía a nadie.