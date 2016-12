Zongolica recibirá fondos

• Parte de los recursos recuperados se invertirán en la zona en el tema de salud

• Estará mañana en Hacienda para insistir en que se vive una crisis humanitaria

Gisela Uscanga.- El gobernador de Veracruz, Miguel A. Yunes Linares, informó que parte de los recursos recuperados de la administración duartista serán invertidos en un programa social en Zongolica, empezando con el tema de salud pública: abastecimiento de medicamentos, hospitales y clínicas.

Igualmente informó que este miércoles estará en la Ciudad de México con funcionarios de la SHCP para seguir buscando recursos y de paso invitarlos a que recorran Veracruz para que se den cuenta de la crisis humanitaria que existe.

En entrevista con Luis Cárdenas, noticieros MVS, el gobernador de Veracruz, Yunes Linares, le comentó que se encontraba en el municipio de Zongolica, en donde estaría haciendo una gira de trabajo todo el día lunes para analizar varios temas, como es salud.

“Hay un total abandono de clínicas y hospitales, el abasto de medicamentos apenas alcanza un 20% y es indispensable que se les apoye de inmediato. Zongolica tiene diez años de abandono, por eso venimos a anunciar que parte de los recursos recuperados serán invertidos en un hospital para la gente de Soledad Atzompa.

“Se van a mejorar las pequeñas clínicas que hay en cada lugar e invertir una cantidad importante en el hospital de Río Blanco; también arrancamos el programa de vacunación contra influenza y un programa que se llama Cobijando la sierra (dar a la gente cobijas)”, detalló.

Reiteró que parte del dinero recuperado será invertido en hospitales para zonas marginadas del Estado y clínicas y hospitales para niños, “dinero que irá a un fideicomiso que manejará con transparencia y participación ciudadana, así como organismos de transparencia”.

Igualmente le cuestionó el periodista de MVS cómo va el tema del abastecimiento de medicamentos y alimentos a clínicas y reclusorios, a lo que respondió que efectivamente los proveedores sólo van a abastecer para esta semana.

“Tuve reunión este sábado con la Sefiplan y responsables de las áreas para buscar una solución, que seguramente hoy la tendremos para pagar una parte de los alimentos y salir semana a semana. Es un tema muy grave.

“En diciembre se nos carga todo, pago de sueldos, aguinaldos, prestaciones a maestros y burócratas; pero sin duda hay gastos prioritarios como es atender a personas en hospitales, contar con medicinas y alimentos”, expuso.

Yunes Linares manifestó que manejará los recursos de tal manera que se no falle en nada y se pague a tiempo.

El entrevistador le recordó que su secretaria de Finanzas (Clementina Guerrero) dijo que se requieren entre 18 a 20 mil mdp para cubrir las necesidades de la entidad, y al menos 2 mil 200 mdp para principios de enero.

A esto, Yunes Linares reconoció que no ha podido obtener un solo recurso con el Gobierno Federal, es decir, con Hacienda, “estamos haciendo todo el esfuerzo de disciplina financiera interna, ahorro interno, viendo de dónde se pueden obtener recursos, mejorar la recaudación”.

Por ello este miércoles asistirá a la SHCP para seguir buscando soluciones de financiamiento. “A mí me gustaría que un funcionario de Hacienda viniera y vieran toda la pobreza que hay, ellos (Gobierno Federal) la crisis financiera la ven en un papel con números y cifras. Acá está la crisis en gente que no come, que no hay medicinas. Ésta es la verdadera expresión que existe”.

“No se trata de que pida más créditos, Veracruz necesita del apoyo del Gobierno Federal y buscar soluciones conjuntas, pues es una crisis humanitaria y no lo que quieren entender así; por eso quise venir a Zongolica”, concluyó.