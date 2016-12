Niega Abel despidos masivos

• Se hará una depuración estricta, pero quien trabaja se queda

Gisela Uscanga.- El Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Abel Cuevas Melo puntualizó que no se realizarán despidos masivos, pero advirtió que se hará una revisión puntual de la plantilla laboral para constatar que los trabajadores realmente realicen su labor, así como sueldos.

Entrevistado este lunes en acto cívico en la explanada de la SEV, en donde estuvieron presentes: el Subsecretario de Educación Básica, Jorge Flores Lara; el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Ricardo Gómez Leyva; el Subsecretario de Desarrollo Educativo, Uriel Flores Aguayo; la titular de la Coordinación de Delegaciones así como directores, subdirectores y personal de la institución.

En su primer mensaje a los trabajadores de la SEV, expresó el Oficial Mayor que quienes se integran a trabajar a la misma, representa una enorme responsabilidad, pues tienen la encomienda del gobernador de Veracruz, Yunes Linares, de sacar adelante a la secretaría, que es responsable de la educación de los niños y jóvenes.

Administrativamente, comentó, es la dependencia más grande de todo el gobierno estatal y por ello, “quienes nos estamos incorporando queremos pedir que nos sintamos uno solo, un equipo, que tengan la seguridad todos que hemos venido aquí, con la intención de dar nuestro máximo esfuerzo y reconocer capacidad y experiencia”, expresó.

Agregó que hay que diferenciar, lo que en otros tiempos no han sido las mejores prácticas, éste trabajo iniciado, “pues todas las malas prácticas y todo aquello que resulte redundante por el bien de los niños y jóvenes lo vamos a realizar”, dijo.

Ya en entrevista, precisamente en ese tema de cuestiones redundantes, se le cuestionó como será abordado el tema de posibles despidos, puntualizó que no se incurrirá en despidos, pero sí en poner orden.

“En todos los casos donde haya personas que no estén cumpliendo con lo que es su obligación vamos a procurar que no estén cobrando recursos de todos los veracruzanos sin cumplir su misión sea la que sea, administrativa, docente, etc. De ninguna manera significa un anuncio de despidos masivos.

“Igualmente, vamos a revisar en la Dirección General de Recursos Humanos que todas aquellas percepciones que existen estén de acuerdo a los tabuladores y de acuerdo al trabajo y la responsabilidad de cada funcionario dentro de la Secretaría”, explicó.

Destacó el Oficial Mayor que en aquellos casos donde se perciba que existe cobros excesivos por trabajaos que no son equivalentes al grado de responsabilidad a lo que está tabulado y a un principio de orden administrativo, “vamos a procurar corregirlo”, concluyó.