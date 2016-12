Recalentado informativo

– Reconocen a los colectivos en búsqueda de desaparecidos

– Se manifiestan elementos de la Ayudantía del Gobierno del Estado

– Continuará el Mando Único en administración de Yunes

– Amenazan a diputados de Morena

Los quieren correr sin las prestaciones de Ley

Elementos de Ayudantía de diferentes ciudades del Estado, temen ser despedidos sin recibir lo que por derecho les corresponde.

“Nos quieren correr y ya, no nos quieren dar lo que nos corresponde conforme a la ley. Nosotros sabíamos que esto iba a terminar y estamos de acuerdo, si ya no nos ocupan, si ya no nos quieren, que nos den nuestro aguinaldo, nuestro finiquito”.

Ahora son decenas de familias las que se encuentran en la incertidumbre, debido que aseguraron, los quieren despedir sin pagar las prestaciones que por ley les corresponden.

Reunidos en Base Ayudantía que se encuentra frente a Casa Veracruz, señalaron que brindaban seguridad y protección a la familia de los funcionarios de pasadas administraciones.

Algunos tienen base, otros pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y algunos otros estaban dados de alta en el IPAX para poder portar armas.

“Somos institucionales, nosotros no pertenecemos a ningún color ni a ningún partido, somos gente de una institución”, señaló otra de las empleadas, mientras nuevos guardias resguardaban el lugar.

Renuncia alcalde de Perote

El alcalde de Perote, Paul Martínez Marie, solicitó al Congreso del Estado la separación del cargo a partir del pasado 28 de noviembre y hasta la conclusión de su mandato el próximo 31 de diciembre del 2017.

En un documento enviado a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María Elisa Manterola Sáinz, el edil solicitó la separación de la alcaldía con carácter de irrevocable partir de la fecha en la que fue entregado el documento en la legislatura local, “para atender asuntos personales”.

“Solicito a usted someter a consideración del H. Congreso del Estado que dignamente preside, la siguiente solicitud de licencia para separarme del cargo, con carácter irrevocable, por el periodo comprendido desde esta fecha y hasta el 31 de diciembre de 2017, a efecto de estar en amplitud de atender asuntos personales”, se lee en el documento.

Empleos temporales del TEV dependen del Congreso del Estado

Los 150 trabajadores que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) tendrá que contratar de manera temporal, dependerán del presupuesto que el Congreso del Estado les apruebe.

“Es realmente necesario estar a la espera de lo que decida el Congreso”, señaló el director de Capacitación, Fernando Montero Laviada.

El TEV consideró un proyecto de presupuesto que contemplaba 160 millones de pesos; sin embargo la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) lo redujo a 86 millones de pesos.

Diputados de Morena denuncian amenazas

Integrantes de la bancada legislativa de Morena acusan intimidación y amenazas directas en contra de tres de ellos en las últimas semanas.

Eva Felicitas Cadenas, diputada local, comentó que la semana pasada, en su municipio, Las Choapas, se dio a conocer un mensaje ya circulado en varias ocasiones, donde aparecía una lista de los siguientes ejecutados de la zona.

En ese sentido, pidieron que tanto el PRI como el PAN den posicionamiento, al sospechar que a algún grupo político le está molestando su actividad legislativa.

Yunes Linares va contra “Tío Fide”

Es con el tema de seguridad pública como empieza su agenda laboral como gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. El viernes 2 de noviembre se reunió en la región naval de Veracruz y a la 6 de la tarde igualmente con militares en el misma ciudad.

También dijo que iniciará proceso judicial en contra del Cónsul de España y ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y Antonio Macías, suegro del prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, por la venta ilegal de la reserva territorial de 70 hectáreas de Coatzacoalcos.

Y los atendieron de volada

Una pareja de discapacitados se manifestó frente a Palacio de Gobierno para exigir audiencia con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, para tratar temas de trabajo y un trámite sobre las concesiones de 10 placas de taxi.

Los quejosos fueron atendidos a escasos minutos de haberse manifestado.

Las aventuras de Cuitláhuac

El diputado federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Cuitláhuac García Jiménez, acusó al gobernador Miguel A. Yunes Linares de pactar con el secretario de Gobernación, Miguel A. Osorio Chong, pues es la fecha que ni un funcionario público de la administración duartista ha ido a parar a la cárcel.

En entrevista, el congresista por el distrito de Xalapa expresó que el mandatario estatal ya pactó con la federación, en especial con Osorio Chong, “porque es el día en que no ha ido a parar nadie a la cárcel (refiriéndose a Javier Duarte y exfuncionarios de su administración)”.

Dijo que en lo único que no mintió cuando dio su discurso en su toma de protesta como gobernador constitucional de Veracruz, es que aplicará mano dura en contra de protestas y manifestaciones.

“En lo único que no mintió es en que aplicará mano dura, porque es un represor, nosotros lo advertimos que era un farsante, ya que pactó con Osorio Chong y no castigó a nadie y nadie ha ido a parar a la cárcel”, dijo.

El dinero recuperado va a un fideicomiso de obra social

El dinero anunciado como recuperado por el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se colocará en un fideicomiso para obra social, por lo que no se usará para aliviar la presión que ejerce el gasto corriente en la entidad, aseveró la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Clementina Guerrero García.

En entrevista, la funcionaria estatal señaló que en este tema se acudió con el gobernador panista a la Ciudad de México para hacer gestiones y conseguir más fondos, toda vez que se gasta más de lo que se ingresa, lo que no permite que se reduzcan las angustias, toda vez que se requieren 20 mil millones de pesos.

“Acudir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tratando de generar mecanismos para atender esta situación”.

Nada les parece

El coordinador de la bancada legislativa de Morena, Amado Cruz Malpica, señaló que el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, debe aclarar el recurso de la recuperación de bienes, así como los montos que se le imputan a Duarte de Ochoa y Fidel Herrera Beltrán.

En entrevista, el legislador comentó que durante su discurso en la toma de protesta, salió a relucir la reserva territorial que supuestamente el cónsul en España entregó de manera ilícita al suegro de Javier Duarte y eso, expresó, genera confusión.

Mencionó que no se debería revolver los montos, por lo que es necesario aclarar cuánto robó cada quien.

“En el tema de la recuperación del saqueo hace una cuenta más del fidelato, que tiene que ver con unos terrenos en Coatzacoalcos, que no son producto directo del latrocinio duartista. Me parece que esa forma de plantear las cuentas, evidentemente por una parte las abulta también, y por otra parte mete en un asunto de recuperación de cuentas, cuestiones que no tienen que ver con el saqueo”.

Tendrán que renunciar empleados de confianza en Sedarpa

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, señaló que no existe un número preciso de los trabajadores de confianza que tendrán que presentar su renuncia a la dependencia estatal.

Sin embargo, no negó que algunos de los empleados deberán de abandonar sus labores, pues se trata de empleados de esa categoría que por ley tendrán que presentar su renuncia, además de que muchos de ellos no laboraban, es decir, se trata de “aviadores” que se presentaron de último momento.

“Vamos a revisar el día de hoy cuántos empleados son, porque sabemos que los trabajadores de confianza tienen sus puestos asegurados y estamos trabajando con ellos para poder desarrollar la infraestructura de la Secretaría”.

Extraditarán a “Porky”

La Audiencia Nacional de España confirmó este viernes que Diego Cruz Alonso debe ser extraditado a México. El traslado del joven de 21 años, considerado uno de “Los Porkys de Costa de Oro”, queda ahora en manos del gobierno español en un trámite que se resolverá en pocas semanas.

Los 18 jueces que componen el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional se reunieron este viernes y deliberaron sobre el último recurso de Cruz Alonso, detenido en España el 11 de junio por orden de Interpol después de que la Procuraduría General de la República (PGR) emitiera un mandato internacional por delito de “pederastia tumultuaria” en la violación de una menor de 17 años en Veracruz en 2015.

Fuentes judiciales han confirmado que no existe ninguna razón por la que Cruz no deba ser juzgado en México.

Rinden protesta Subsecretarios y Tesorero de Sefiplan

La secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Clementina Guerrero García, tomó protesta a los subsecretarios y tesorero.

En un evento privado, Guerrero García instruyó a los funcionarios a servir a los veracruzanos.

Así es como Alejandro Salas Martínez fungirá como subsecretario de Ingresos; Bernardo Segura Molina, subsecretario de Finanzas y Planeación; y Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera, subsecretario de Planeación; Francisco Javier Jiménez Rocha, subsecretario de Egresos y como Tesorero, Adrián Viccón Basto.

Continuará Mando Único en Veracruz

Al sostener una reunión de seguridad en las instalaciones de la primera región naval, el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, confirmó que el mando único de seguridad continuará durante su administración.

Detalló que la Marina, el Ejército Mexicano y la Policía Federal van a seguir apoyando al gobierno de Veracruz en las tareas de vigilancia.

Además informó que mejorará el modelo de coordinación, ya que la administración estatal anterior relegó dicho compromiso a la federación.

Buscará regularizarse con los adeudos y requisitos establecidos en el convenio de colaboración, los cuales dejó de cumplir la administración pasada.

“Dejó todo inconcluso, no ha aportado ni siquiera los alimentos, la parte de la compensación adicional a los marinos y soldados, estamos haciendo el cálculo de lo que se debe, no se ha adquirido equipo ni los seguros para las patrullas”.

Iniciativa de Yunes Linares Ley Estatal de Desaparición Forzada

El mandatario estatal de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, durante la sesión solemne en Congreso del Estado donde se entregó la medalla y diploma Adolfo Ruiz Cortines 2016, anunció iniciativas, entre las que se encuentra la ley estatal de desaparición forzada, misma que se homologará con la federal que aún no ha sido aprobada.

Así como la creación de la comisión estatal de búsqueda que se coordinará con la nacional y la iniciativa para la creación de la comisión de la verdad.

Sólo para una semana alimentos en hospitales y Ceresos

Los alimentos en hospitales y centros penitenciarios están garantizados sólo para esta semana.

Sin embargo, el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares mencionó que se tendrá que buscar una ruta para garantizar lo que el estado está encargado de proveer.

Por lo que indicó que en próximas horas se reunirá con el gabinete que conformó y de esta forma buscar una solución.

Aunado a ello, aseveró que junto con la federación encontrarán la ruta para el rescate financiero de la entidad.