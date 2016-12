Impulsa UV la producción de nochebuenas

• Alumnos de Agronomía lograron mil 300 flores de ocho variedades distintas y con mayor resistencia que las convencionales

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana (UV) comenzaron hace cuatro meses un vivero de flor de nochebuena que a la fecha ha producido mil 300 plantas, las cuales buscan comercializar a un costo de 45 pesos por unidad y pueden obtenerse en la Dirección de la citada entidad académica.

Con la finalidad de conocer más acerca de la flor de nochebuena, Fabián Oviedo Vázquez y Thomas Hernández Riego, limpiaron, adecuaron y sembraron ocho variedades distintas en el vivero de la Facultad, las cuales actualmente venden en Xalapa y localidades aledañas.

A partir de la experiencia educativa (EE) Ornamentales, se generó su interés por el proyecto y fue al conversar con un productor de la localidad de Estanzuela que se dio la oportunidad de adquirir esquejes, fragmentos de planta separados para su reproducción.

Posteriormente hablaron con el director de la Facultad, Andrés Rivera Fernández, para que les facilitaran un espacio donde alojar las plantas, no obstante existía el problema de adaptar el mismo, “eso fue algo que estamos redituando a la Facultad porque arreglamos el invernadero, insertamos gravilla, mallas y es un apoyo hacia el conocimiento de nosotros también”, dijo Hernández Riego.

El vivero es uno de los cuatro con los que cuenta la Facultad y los jóvenes decidieron limpiarlo, removiendo media tonelada de escombro durante un mes de trabajo.

La venta de flores de nochebuena es un proyecto que en años anteriores fue llevado a cabo por académicos, sin embargo en esta ocasión no hubo producción por parte de ellos.

“Este año nosotros fuimos los que producimos y algunos maestros nos apoyaron bastante en todo el seguimiento de la planta”, compartió el universitario.

Recordaron que la planta conlleva un manejo cuidadoso que incluye distintas actividades como fumigar, fertilizar, asperjar, aplicar fungicidas y deshierbar, que en su caso implicaba realizarlo a mil 300 unidades.

Por las condiciones de la región, se aplicó un riego cada cuatro días que incluía una irrigación con calcio, otra con fertilizante, una más con fungicida y solamente una con agua; cada uno de estos procesos requería de tres horas.

“Salíamos de la Facultad a las tres de la madrugada, cuando había que revisar las temperaturas, porque debíamos esperar a ver si era necesario poner un calefactor para que no se perdiera toda la producción”, explicó.

Actualmente cuentan con 700 flores de nochebuena que garantizan con una mayor duración y resistencia a las flores convencionales que se venden en las tiendas de autoservicio.

Los jóvenes aclararon que todos los insumos requeridos para su producción fueron comprados con recursos propios y agradecieron el apoyo de la Facultad y de académicos como Nadia Jiménez Peña, responsable de la EE Ornamentales; Enrique Aguirre López, secretario académico, y la profesora Isabel Alemán Chávez.

Ambos estudiantes han dedicado varias horas a su proyecto, que incluye fines de semana y horas fuera de clase.

Fabián Oviedo consideró que uno de los aprendizajes fundamentales de esta experiencia radicó en identificar los agroquímicos y su utilización, así como llevar el seguimiento de un cultivo. “Aprender de esto es importante y para nosotros el cómo utilizar un invernadero es muy significativo, también la comercialización que debe saber un agrónomo, porque uno produce pero debe saber vender”.

Por su parte, Thomas Hernández resumió su aprendizaje en una palabra: trabajar. “No me había tocado trabajar de lleno, levantarse a las seis de la mañana; no conocíamos agroquímicos ni etiquetas, aprendimos a utilizar las cosas; no sabía utilizar un azadón, éramos agrónomos de palabra, de salón, y ahora nuestros amigos nos preguntan qué hacer y podemos explicarles”.

Con los resultados obtenidos consideran certificarse como productores de nochebuena y están trabajando en ello con el productor que les vendió sus esquejes.

Los universitarios invitaron a todos los interesados en adquirir una planta de nochebuena a dirigirse a la Facultad de Ciencias Agrícolas, donde pueden comprarlas en 45 pesos.