• Angel Gutierrez Carlin

Con caras nuevas y otras que ya tienen una o varias incursiones en el servicio público, inicia funciones el gobierno estatal, encabezado por Miguel Angel Yunes Linares, así también se sienten algunas ausencias de seguidores de la época en la que estuvo como Secretario de Gobierno con Patricio Chirinos como Gobernador.

Aunque se podría pensar que, después de la irresponsable gestión de Javier Duarte, cualquiera lo podría hacer mejor, lo cierto es que el de Soledad de Doblado no la tiene nada fácil. De él se sabe de su inteligencia, oficio y capacidad de trabajo, habrá que ver si corresponden estas características si no a todos, a la mayoría de sus colaboradores; seguramente también habrá algunos que no den el ancho y se queden en el camino, por la complejidad de los problemas y la escasez de recursos para resolverlos, porque por mucha imaginación y creatividad que se le ponga al quehacer, el dinero será fundamental.

De lo más cercano en lo operativo y en el terreno de las decisiones, sin lugar a dudas, sus dos hijos Miguel Angel y Fernando Yunes; después los vistos siempre junto al Gobernador: Enrique Pérez, Manuel Muñoz Gánem, Leopoldo Domínguez, Irán Suárez Villa, Jaime Téllez Marié, Francisco Montfort, Mario Marín y José Luis Lagunes, a quien francamente se le ve enfermo. Lo de Rogelio Franco Castán, pues ya se sabe que tenía Yunes que repartir el pastel con los perredistas, pero no se ve mal su llegada a la Secretaría de Gobierno ya que lleva buen rato en el ámbito de la grilla partidista y además ha sido Diputado, lo que quiere decir que tiene o debe tener relaciones con los diferentes partidos y sus representantes, con los que tendrá que lidiar, entre otros.

El número de mujeres en el gobierno no es malo, algunas parece ser vienen con el Gobernador Yunes de hace tiempo, cuando se estuvo desempeñando en diversos puestos a nivel federal. Hasta ahorita y de lo que se ve, eficiente y de carácter Clementina Guerrero, sin demérito de aquellas que sobre el camino demuestren de qué están hechas.

La reciente elección de Edel Alvarez como Presidente del Tribunal Superior de Justicia muestra cómo van a ser las cosas en eso de la división de poderes, lo que cerrará la pinza en el caso de llegar Jorge Winckler a la Fiscalía General del Estado.

Hubo caballería pesada en la ceremonia de toma de posesión, empezando por el Secretario de Educación y amigo de Alberto Silva, Aurelio Nuño, representando al Presidente de la República; otros como Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, quienes se llevaron su calorcito, Santiago Creel, Diego Fernández de Ceballos, el líder panista Ricardo Anaya y Margarita Zavala llenaron de azul el panorama, a tal grado que los Senadores priístas Héctor y José Yunes se quedaron con las ganas de estar y se fueron por donde vinieron, pues uno de ellos no tenía lugar asignado en el evento. Así las cosas y esto es indicativo de cómo serán de ahora en adelante.

En fin, estamos en la luna de miel, se respira otro ambiente, hay que reconocerlo. A ver cuánto dura.

BOQUELUMBRE

Así le aconsejaron por ahí: En 2 años, sólo construir y reconstruir instituciones.